少林寺方丈涉貪色被調查！　門下弟子是釋小龍…訪台上節目變出道

記者陳芊秀／綜合報導

中國大陸少林寺住持釋永信因涉嫌刑事犯罪，涉及挪用、侵佔項目資金及寺院資產，且長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子，目前被帶走接受多部門聯合調查。他門下最小的俗家弟子釋小龍曾踏入演藝圈拍電影，更一度被瘋傳是釋永信私生子，隨後被澄清為不實謠言。

▲少林寺方丈釋永信被警方調查！其門下弟子是釋小龍（左1）。（圖／翻攝自微博）

釋小龍2歲時皈依少林寺，拜方丈釋永信為師，在父親陳同山與師父的栽培下苦練武藝，4歲時跟著方丈等人訪台，還在台灣綜藝節目露臉，後來進軍演藝圈，簽入台灣影視大亨吳敦旗下的長宏影視公司，拍攝《笑林小子》、《新烏龍院》、《龍在少林》等多部電影，在兩岸三地火速走紅，與同為童星的郝劭文搭檔深受觀眾喜愛。他長年推廣少林文化，更獲釋永信頒發「少林文化傳播獎」。

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▲少林寺訪台，方丈釋永信帶當時4歲的釋小龍上台灣綜藝節目。（圖／翻攝自微博）

過去釋小龍曾在微博曬出與父親、釋永信及吳敦的合照，發文寫道：「三位我非常感謝的人，父親教導我、教我武功，師父帶我出去登上了舞台，乾爹吳敦帶我進入了演藝圈。」並強調「一切在我心裡！」如今釋永信被警方調查，陸網認為他難免會受到醜聞報導波及。