唐綺陽運勢／水逆還沒完！雙魚「工作、健康冒警訊」 水瓶女桃花旺

文／唐綺陽

【唐綺陽星座運勢週報7/28-8/3】

星象影響：水逆持續中、天海冥小三角、金星進巨蟹

本週水逆持續中，水星逆行在獅子，充滿懷舊並對過往省思，尤其是親子關係和感情方面。他人的反饋忠言逆耳，雖然掃興但值得參考深思。天海冥小三角，眾人籠罩於無法避免的變化中。週四金星進巨蟹，內心感受被放大，適合表達各種對家鄉的愛意，也容易因產生恐懼而奮起，開始付諸行動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲唐綺陽。（圖／大慕影藝提供）



12星座個別影響：

雙子：進展緩慢需多點耐心；感情配合對方節奏更有利

巨蟹：突破自限自信跨出舒適圈；感情宜展現居家魅力

魔羯：遇見職場強敵激發鬥志；感情積極溝通有助發展

雙魚：工作健康警訊皆不容忽視；感情需面對改進弱點

獅子：與後輩交流互動有所收穫；對感情抱有年輕心態

處女：任務雖繁忙但能展現實力；感情多點浪漫更加分

天枰：多多廣結善緣會帶來驚喜；感情的防備心別太重

射手：嚴格考驗能培養出實力；感情鑽牛角尖會顯無趣

牡羊：適合做出改變展開新生活；感情要主動積極爭取

金牛：停滯過程努力推進可有所收穫；感情平穩是好事

天蠍：突發危機成展現亮點；感情務實評估未來發展性

水瓶：職場上女力助攻能發展順利；感情水瓶女桃花旺