Netflix《上層男孩》男星涉性侵！檢方證實起訴　他喊冤：相信司法

記者劉宛欣／綜合報導

英國演員麥可沃德（Micheal Ward）因出演Netflix熱門犯罪影集《上層男孩》（Top Boy）而聲名大噪，近年更因多部影視作品崛起備受矚目。不過近期他的形象卻蒙上陰影，據英媒《每日郵報》報導，他遭英國檢方正式起訴，涉及多項性犯罪指控，震驚演藝圈。

▲麥可沃德涉嫌性侵、傷害。（圖／翻攝自劇照）

根據倫敦檢方聲明指出：「在仔細審視警方所提供的所有證據後，我們已正式授權起訴麥可沃德，控告他兩項性侵罪、兩項攻擊罪，以及一項性騷擾罪。」警方則補充說明，這起案件發生於2023年1月，受害者是一名女性，目前警方仍持續提供協助，負責偵辦的警官也強調：「我們將繼續支持這位勇敢站出來的女性，協助她度過這段艱難過程。」

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▲麥可沃德事件發生在2023年。（圖／翻攝自劇照）

面對指控，麥可沃德在聲明中堅稱清白，表示「相信法院將還我清白」，積極為自己的名譽辯護。根據外媒報導，該案預計將於8月在倫敦泰晤士地方法院（Thames Magistrates' Court）展開審理程序。

現年27歲的麥可沃德出生於牙買加，在英國長大，因在《上層男孩》中飾演「傑米」一角而打開知名度，並於2020年榮獲英國電影學院頒發的最佳新演員獎，同年也入選《富比世》英國30位30歲以下傑出人物。他的演藝事業近年來節節高升，除了在BBC影集《小斧頭》（Small Axe）表現亮眼，還參與電影《克拉倫斯之書》（The Book of Clarence）與《光影帝國》（Empire of Light）等。