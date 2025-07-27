吉吉哈蒂德、布萊德利庫柏被爆好事近了！　認愛2月男方想求婚心聲曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

30歲的人氣超模吉吉哈蒂德（Gigi Hadid），過去多次與50歲的好萊塢男星布萊德利庫柏（Bradley Cooper）傳緋聞，今年（2024）5月她曬出2人深情激吻的照片，首度親自證實戀情，獲得廣大網友祝福。時隔2個多月，近日男方被爆出已經考慮在不久之後求婚，消息一出引發關注。

▲吉吉哈蒂德曬出與布萊德利庫柏激吻的照片。（圖／翻攝自IG／gigihadid）



吉吉哈蒂德與布萊德利庫柏在2023年10月首度傳出戀情，據外媒《Page Six》報導，有消息人士透露，這1年多來2人的關係越來越穩定，生活也非常幸福，讓布萊德利庫柏開始考慮要與女友結婚生子、共組家庭：「他可能會在未來幾個月內求婚。」值得一提的是，吉吉哈蒂德先前的照片中，也被發現無名指上戴著1枚金戒指，讓許多網友好奇2人是否將邁向下一階段。

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▲布萊德利庫柏與吉吉哈蒂德1年多來緋聞不斷。（圖／CFP）



其實，吉吉哈蒂德與布萊德利庫柏的情史都相當精彩。吉吉哈蒂德曾與澳洲歌手寇弟（Cody Simpson）、一世代前成員贊恩馬利克（Zayn Malik）交往，並在2020年誕下與贊恩的女兒。布萊德利庫柏則與女星珍妮佛艾斯波西多（Jennifer Esposito）有過1段短暫婚姻，也曾和俄羅斯超模伊莉娜沙伊克（Irina Shayk）交往4年並育有1女。