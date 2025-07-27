葉珂直播哭了！委屈談黃曉明戀情「那時不能說」　認：還是得出來賺錢

記者田暐瑋／綜合報導

大陸網紅葉珂與黃曉明去年公開戀情後，頻頻陷入負面風波，之後宣布退出網路，26日開直播談及退網風波時數度哽咽落淚，引發網路熱議。

葉珂2024年11月因個人感情風波及網路謠言選擇退出網路平台，近期宣布復出，26日在直播過程中，葉珂提到自己是ENFP性格，較為感性，尤其是面對他人的善意時特別容易觸動，退網期間收到粉絲寄來的信件，令她深受感動。她表示自己是ENFP性格，較為感性，當談及退網原因及戀情相關話題時，一度欲言又止，並表示「那個時候不能說」，隨即轉移話題。

▲葉珂哭了。（圖／翻攝自微博）



[廣告]請繼續往下閱讀...

對於外界質疑短期復出的聲浪，葉珂在直播中坦言：「我還是得出來工作的，人永遠不要對賺錢有羞恥心。」強調只要不伸手要錢，任何工作都值得尊重，而這次復出的她一改過往形象，以素顏淡妝示人，說話方式也更為自然，不再使用備受爭議的「夾子音」，不過網友們反應兩極，支持者認為她是遭受過度網路霸凌的受害者，另一派人則諷刺她在直播落淚後，隨即帶貨高奢護膚品的行為。

根據平台數據顯示，當晚直播觀眾突破10萬人次，顯示葉珂的影響力仍在，此外，她對黃曉明避而不談，加上黃曉明的百度百科上還標著「前女友」，導致分手傳聞持續掀起議論。

▲葉珂哭了。（圖／翻攝自微博）