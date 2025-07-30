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7月30日星座運勢／天蠍座吃虧反得利　處女座投資加碼

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：學習流程智慧

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感情：更加體貼對方

財運：多涉略新平台

幸運色：亮面橘

貴人：金牛

小人：牡羊

雙子座

工作：忍讓才能成就

感情：理解對方心情

財運：慎防錢財外漏

幸運色：正紅色

貴人：處女

小人：獅子

天秤座

工作：提升業務能力

感情：別拿理智談情

財運：請教財商專業

幸運色：碧綠色

貴人：雙魚

小人：雙子

【土象星座】

魔羯座

工作：謙恭得到讚賞

感情：關愛陪伴家庭

財運：金錢運勢平穩

幸運色：草綠色

貴人：天蠍

小人：金牛

金牛座

工作：聽從老闆指示

感情：減少疑心疑慮

財運：尋找資方求助

幸運色：水藍色

貴人：水瓶

小人：雙魚

處女座

工作：尋找忙碌樂趣

感情：謹守個人本分

財運：投資可多加碼

幸運色：藏青色

貴人：天秤

小人：處女

【水象星座】

巨蟹座

工作：全體團結力量

感情：展現個人風度

財運：資金出現缺口

幸運色：可可色

貴人：巨蟹

小人：水瓶

天蠍座

工作：吃虧是占便宜

感情：減少挑剔口氣

財運：獲利見好就收

幸運色：莓果色

貴人：獅子

小人：巨蟹

雙魚座

工作：結合異業行銷

感情：彼此包容缺點

財運：把握趨勢錢財

幸運色：正紅色

貴人：牡羊

小人：射手

【火象星座】

牡羊座

工作：減少職場抱怨

感情：逐漸打動對方

財運：制定目標獲利

幸運色：冷紫色

貴人：魔羯

小人：天蠍

獅子座

工作：增加銷售技巧

感情：正視實際問題

財運：按照計畫進行

幸運色：奶茶色

貴人：射手

小人：魔羯

射手座

工作：主動提升效率

感情：事情盡量兩全

財運：留意必要支出

幸運色：金箔色

貴人：雙子

小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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