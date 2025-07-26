《綜藝一級棒》現身高雄寵粉　「根本演唱會」千名觀眾擠爆

記者許逸群／台北–高雄報導

節目《綜藝一級棒》開播滿一週年之際，今（26日）於高雄漢神巨蛋舉辦首場粉絲見面會。主持群等共18位卡司全員出動，現場湧進上千位粉絲，氣氛爆棚，從LIVE演唱、遊戲互動，處處都是驚喜彩蛋，完全是一場小型音樂會。

▲《綜藝一級棒》於高雄漢神巨蛋舉辦首場粉絲見面會。（圖／中視提供）

見面會開場由三組藝人歌手輪番上場，有女神團翁鈺鈞、吳申梅、陳淑萍、向蕙玲、蕭玉芬、陳怡婷合唱〈第三杯酒〉，溫柔嗓音讓全場陶醉；緊接著「五告煩」郭婷筠、蘇宥蓉、吳俊宏、吳美琳、沈建豪與彭正等帶來〈風鈴聲〉，渾厚歌聲搭配和聲堪比演唱會；壓軸由主持群康康、許志豪、陳隨意、李子森、杜忻恬、陳孟賢合唱〈男人情女人心〉，大合唱將氣氛推向最高潮。

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▲《綜藝一級棒》共18位藝人出席粉絲見面會。（圖／中視提供）

為了回饋粉絲，藝人邀台下觀眾一起上台玩遊戲，福利滿滿，現場進行「默契大考驗」，粉絲上台綜藝效果十足。第一回合由陳孟賢、陳隨意、李子森出題，粉絲與藝人一同比出動作，表情包百出。特別的是，主持人康康家人也到場，其中他的女兒也上台同樂，又是自我介紹又是模仿，還跟著一起玩遊戲，逗得台下婆婆媽媽笑開懷。

另外，現場贈送藝人限量海報，開場前就排隊領取一空，康康表示：「今年是第一場，先選在我的家鄉高雄，之後還會到許志豪的家鄉基隆、陳隨意的彰化、李子森的台中、杜忻恬的台南、還有孟賢的故鄉小琉球，咱們一站一站相見歡！」