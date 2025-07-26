17歲少女愛上法語女老師！媽意外發現　衝學校質問「違反兒少法」

記者黃庠棻／台北報導

挪威青春玉女艾拉歐芙碧（Ella Øverbye）最近在柏林金熊獎電影《關於夢(性與愛)》（Dreams (Sex Love)），飾演17歲女孩「喬安娜」，因為對法語女老師的初戀，人生發生翻天覆地的變化。

▲《關於夢(性與愛)》描述17歲少女愛上了法語女老師的故事。（圖／海鵬影業提供）

有趣的是，當喬安娜將心中噴發、卻難以表白的癡迷化為文字，竟意外吹皺母女三代（母親、外婆與自己）一池春水，故事細膩、睿智且動人，今年柏林影展期間更風靡國際媒體與影評，實至名歸勇擒最高榮譽金熊獎。

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▲《關於夢(性與愛)》描述17歲少女愛上了法語女老師的故事。（圖／海鵬影業提供）

《關於夢(性與愛)》日前榮獲下月即將揭曉的「挪威奧斯卡」阿曼達獎最佳影片、最佳導演等七項大獎提名，艾拉歐芙碧也提名最佳女主角，讓她喜不自勝。《關於夢(性與愛)》是挪威名導達格約翰豪格魯德（Dag Johan Haugerud）「性愛夢三部曲」系列的最終章，也是他所執導過最溫柔、幽默的一部電影，並在25日起全台上映。

▲《關於夢(性與愛)》描述17歲少女愛上了法語女老師的故事。（圖／海鵬影業提供）

《關於夢(性與愛)》是艾拉歐芙碧和導演豪格魯德的二度合作。她畢業於挪威歷史最悠久的「尼森女校」（Hartvig Nissens School），電影處女作即是豪格魯德2019年執導的《意外之後》。由於擁有絕佳合作默契，豪格魯德於是為即將雙十年華的她，量身訂做這個劇本，並邀她飾演女主角「喬安娜」。

▲《關於夢(性與愛)》描述17歲少女愛上了法語女老師的故事。（圖／海鵬影業提供）

片中喬安娜愛上法語女老師，並以文字記錄這段青春記憶。未料文章被母親和外婆發現，除對她坦率的描述感到震驚，更著迷於她強大的書寫和故事能力，令她們重新審視自己的人生與夢想。電影除有對青春的迷戀，對文學寫作的抱負，更進而探索這三代女性之於性、愛情與夢想的自我實現。全片輕鬆可愛、優雅迷人，配樂更是賞心悅耳，十分值得一賞。

▲《關於夢(性與愛)》描述17歲少女愛上了法語女老師的故事。（圖／海鵬影業提供）

「性愛夢三部曲」是豪格魯德借鏡波蘭大導演奇士勞斯基「藍白紅三部曲」，以三個不同故事來創作的系列電影。有趣的是，《關於夢(性與愛)》本該是二部曲，而非最終章。豪格魯德依照自己初戀的記憶，成功描述出那種酸甜滋味。

▲《關於夢(性與愛)》描述17歲少女愛上了法語女老師的故事。（圖／海鵬影業提供）

片中，女主角喬安娜一心想接近暗戀的女老師，利用對方擅長的「針織」成功拉近了彼此距離，師生之間沒有任何踰矩互動，卻編織出親暱又曖昧的性張力氛圍。難怪喬安娜的母親一度質疑女老師是否違反兒少法的不法行為，更讓女老師一見面就緊張問「妳要對我提告嗎？」

▲《關於夢(性與愛)》描述17歲少女愛上了法語女老師的故事。（圖／海鵬影業提供）

此外，《關於夢(性與愛)》對於奧斯陸城市的描述，也有著顯著的篇幅。片中從自然樹林到摩登高樓，象徵了成長的蛻變，而座落在奧斯陸城市河邊的階梯，不僅是豪格魯德經常散步的地點，在夢境理論中，階梯更是性慾的隱喻，成為電影另一亮點。