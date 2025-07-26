25歲舒華狂噴金句：人一直賦予東西意義，就會很累！　曾寶儀點頭狂讚

記者田暐瑋／綜合報導

韓女團「i-dle」的台灣成員葉舒華近日上曾寶儀節目分享追夢的艱辛歷程，曾在韓國的打工綜藝節目中體驗過超過25種工作，對於這麼多年來的奮鬥過程，她悟出了心得：「人如果一直賦予東西意義，那你就會很累。」金句連發讓曾寶儀都忍不住頻頻點頭贊同。

舒華出道以來沒少收過惡評，究竟如何調適自己心情？曾寶儀在節目中和舒華對談，認為這些輿論都是離自己遠得不能再遠的人所說出來的，但有人還是會卡在心裡過不去，舒華直言：「有一句話是說：除了病痛帶給你的痛苦，其他的痛苦都是你的價值觀帶來給你的。」

▲舒華、曾寶儀深度對談。（圖／三立提供）

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此話一出，讓曾寶儀立刻點頭微笑，舒華接著解釋，人太常賦予一件事情或是一個東西「特定的意義」，也因為如此：「人如果一直賦予東西意義，那你就會很累。」年僅25歲卻有如此超脫的人生觀，讓曾寶儀忍不住大讚：「我覺得你真的超棒的！」

舒華在節目中談到她的獨立性與叛逆性格，透露自己在前往韓國追夢的前一天才告訴家人，這使她的家人感到驚訝。她強調，成為偶像並非僅憑一句「我要當藝人」就能實現，而是需要經歷嚴格的訓練和不斷的自我突破，儘管生活常常是凌晨出門、深夜回家，身體幾近崩潰，她仍堅定地說：「我現在人生沒有遺憾。」

▲舒華。（圖／記者湯興漢攝）

