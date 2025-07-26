F4解散16年「二度合體」爆就在明天！　花籃祝賀藏暗示

圖文／鏡週刊

解散16年的F4日前在五月天《5525 回到那一天》大巨蛋演唱會驚喜合體，掀起全亞洲粉絲的青春回憶。朱孝天近日在南京個唱中提到：「我們會克服所有的困難，把F4再次合體……給大家一個青春的『售後』。」此話一出，再度引發粉絲猜測。據《鏡週刊》掌握消息，F4將於本週日（27日）登上五月天北京鳥巢演唱會舞台，進行第二次合體演出。

▲F4將在五月天「5525 回到那一天」北京鳥巢演唱會再度合體。（翻攝朱孝天Threads／鏡週刊）



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▲F4日前在大巨蛋登場帶給四萬歌迷驚喜，表演完受訪神情輕鬆。（截圖自相信音樂FB／鏡週刊）

F4自2009年宣布解散後，4人各自在演藝圈打拚，相信音樂高層多次誠摯邀請，才終於說動他們合體演出。經典〈流星雨〉前奏一響起，全場立刻爆出歡呼聲。在最新曝光的幕後花絮影片中，F4登台前仍顯緊張，甚至忘了要進行精神喊話；演出結束後，他們明顯放鬆，受訪時不斷開玩笑。言承旭爆料周渝民對他說：「（4萬人）好吵喔！」周渝民急忙否認：「最好！」此外，言承旭在表演前2天拍戲時鼻子受傷，周渝民開玩笑補充：「聽說那男演員跟他下跪，然後他也沒點頭，現在還在海灘那邊。」笑翻全場。

▲朱孝天近日在南京開個人演唱會，F3送花語帶玄機「唱完記得歸巢喔」。（網路圖片／鏡週刊）

久違的合體讓不少粉絲意猶未盡，敲碗盼望F4重啟團體活動。朱孝天在南京個人演唱會上感性表示：「如果再不合體，是不是越來越沒有機會了？」言承旭、吳建豪與周渝民也一同送上花籃祝賀，並附上一句「唱完記得歸巢」，讓粉絲更期待他們是否將再次現身五月天舞台，擔任嘉賓。

▲五月天成功邀請F4合體，喚起許多人的青春回憶。（翻攝相信音樂FB／鏡週刊）

五月天自今（25日）起於北京國家體育場（鳥巢）舉辦《回到那一天》25週年巡演，日前宣布加場至8月6日，總計13場。不少F4粉絲都在猜他們究竟會現身哪一場演出。據本刊掌握消息，F4將於27日演出。記者致電「相信音樂」求證，截至截稿前尚未獲得回應。

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