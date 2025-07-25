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拒絕李嘉誠投資！曾志偉「副業大失敗」悔嘆：不要跟有錢人鬥

記者劉宛欣／綜合報導

港星曾志偉近日登上胡瓜主持的YouTube節目《下面一位》，談起過往投資副業的經歷，意外揭露一段與前香港首富李嘉誠擦身而過的商機往事。他坦言當年和好友們一同投資開發中文BBcall（呼叫器）市場，原本信心滿滿，卻因為錯失與李嘉誠合作的機會，導致整個市場被對方搶走，事後懊悔不已，更自嘲：「不要跟有錢人鬥！」

▲曾志偉感嘆不能跟有錢人鬥。（圖／翻攝YouTube／下面一位）

▲曾志偉感嘆不能跟有錢人鬥。（圖／翻攝YouTube／下面一位）

節目中，曾志偉提到，他與譚詠麟、陳百祥、成龍、梅艷芳等人共同成立「東方魅力」公司，原先構想是經營餐飲業，甚至還從國外購入星球好萊塢餐廳的亞洲經營權。不過後來因應潮流，有股東建議轉型投入網路產業，他們便將公司轉型為協助藝人建立網路曝光的先驅平台，當時甚至還做到公司上市，風光一時。

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▲曾志偉感嘆不能跟有錢人鬥。（圖／翻攝YouTube／下面一位）

▲曾志偉想研發中文BB Call，找上李嘉誠投資。（圖／翻攝YouTube／下面一位）

此外，曾志偉還分享另一段趣事，他當時和譚詠麟靈機一動，研發出全球第一款中文BBcall，認為若能打入大陸市場，商機無限。於是他們找上李嘉誠商談合作，沒想到李嘉誠當場表現高度興趣，提出想購買他們80%的股份。面對這樣的條件，曾志偉起初感到難以接受，心想：「把我公司全買了？」最後選擇婉拒李嘉誠的入股提議。

▲曾志偉感嘆不能跟有錢人鬥。（圖／翻攝YouTube／下面一位）

▲曾志偉不接受李嘉誠的提案。（圖／翻攝YouTube／下面一位）

但事情發展超出預期，一年後，李嘉誠自家推出改良版的BBcall，雖然體積更小、設計簡單，卻成功席捲市場，徹底打敗曾志偉團隊原本的產品。對此，曾志偉忍不住感嘆：「後來我們就了解，不要跟有錢人鬥，那時候賣了就分多就好了嗎！」言語中滿是後悔和無奈，讓觀眾聽了也不禁莞爾。

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曾志偉李嘉誠胡瓜

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