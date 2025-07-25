HOSHI來台發生慘劇！行李箱突現狀況　哀傷PO網：我要瘋掉了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣男團SEVENTEEN成員HOSHI、WOOZI所組成的小分隊「豪雨」，即將在週末於林口體育館舉辦演唱會，兩人25日中午左右抵台，怎料，HOSHI在台遇上悲劇，行李箱裡的沐浴乳炸開，他荒謬到把整個行李箱放進浴室沖，意外成為此趟「旅台差曲」。

▲HOSHI呆萌洗行李箱。（圖／翻攝自HOSHI IG）



HOSHI稍早在官方IG釋出一則影片，內文打上文字「行李箱裡的沐浴乳爆開」，只見他表情哀傷，笑著把行李箱拿進浴室沖，還邊喊著「我真的要瘋掉了」，又好笑又無奈的影片，引起大批粉絲留言「太可愛了」、「行李箱在台灣洗香香」。

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▲▼HOSHI行李箱突現狀況，沐浴乳炸開。（圖／翻攝自HOSHI IG）



不過，HOSHI嘴上雖表示「要瘋掉了」，但影片最後他還是把行李箱沖乾淨，並開心喊著「開始沒有泡泡冒出來了」，意外獲得超乾淨行李箱，呆萌反應逗笑歌迷。

HOSHI、WOOZI首度以小分隊身份來到台灣，兩場演唱會完售，而兩人結束巡演後，也預計以軍人身份到軍隊報導，WOOZI預計將於9月15日入伍，HOSHI則為9月16日，兩人皆以陸軍現役兵的身份服役。