李多慧路邊請客「我來付」！結果釣出他許願買賓士 6字回答超好笑

記者潘慧中／綜合報導

韓籍啦啦隊女神李多慧作風親民，獲得大批台灣網友喜愛，所到之處無不聚集人潮。近日值得一提的是，她還特地買了一袋麵包送粉絲吃，「我來付」，結果意外釣出巨量的許願清單。

▲李多慧買麵包送粉絲吃。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）



畫面中，可以看到李多慧當天紮著兩條辮子，綁上蕾絲頭巾的模樣超可愛。穿著白色背心、牛仔吊帶褲的她，提著一袋麵包給粉絲時說：「你們一起吃！」

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▲▼李多慧作風親民。（圖／翻攝自Instagram／le_dahye）



私底下寵粉的舉動全被拍了下來，被上傳到Threads後，李多慧還霸氣地說：「你們不要花錢！！！！我來付！！！！」結果看到有男粉絲許願想買車時，她馬上搞笑裝傻：「看不懂，聽不懂。」

▲看到粉絲許願買車時，李多慧的回答超好笑。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）



在網路上與粉絲的隔空對話逗樂大批網友，但李多慧24日附上一個臉紅睜大眼睛的表情圖案說：「大家怎麼都在笑啊？我很認真耶！」可愛真性情再度圈粉無數。

▲李多慧的真性情逗樂不少粉絲。（圖／翻攝自Threads／le_dahye）