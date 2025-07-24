彭佳慧飆唱神曲〈Golden〉！「手一揮高音就上去」被讚：喉嚨裝音響

記者劉宛欣／綜合報導

電影《Kpop獵魔女團》紅遍全球，尤其是片中的各首歌曲更是攻佔音樂平台，許多歌手紛紛翻唱，引起一陣風潮。台灣的「鐵肺歌后」彭佳慧，近日也以一段無伴奏清唱主題曲〈燦金〉（Golden）掀起熱議，展現出令人驚艷的演唱實力。影片中她僅靠肩膀打拍子營造節奏感，卻完美詮釋了極具挑戰性的段落，清亮的高音穿透力十足，展現出絕佳功力。

▲彭佳慧唱功深受肯定，先前在金曲獎上的演出也好評如潮。（圖／翻攝自彭佳慧臉書）

《Kpop獵魔女團》是Netflix上一部備受矚目的動畫電影，故事描述一組3人女團組成的特殊小隊，運用音樂與歌聲對抗惡魔。該片上線後好評如潮，其中主題曲〈燦金〉（Golden）更是在各大音樂平台上迅速竄紅。彭佳慧此次選擇演唱這首歌曲，是因為女兒的推薦以及粉絲的熱切期待，她在影片內文寫下：「女兒說現在很紅，網友私訊希望我唱一下。」

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▲彭佳慧翻唱〈燦金〉（Golden）。（圖／翻攝自彭佳慧臉書）

影片引起熱烈迴響，網友們紛紛大讚「全憑實力」、「喉嚨裡裝音響」。影片中，身穿居家服的彭佳慧展現出純熟的演唱技巧，完美的轉音與爆發力十足的高音詮釋，在無伴奏的情況下依然震撼。許多歌迷更在留言中跪求她發行完整版本，敲碗希望能正式上架串流平台，讓眾人可以隨時收聽。