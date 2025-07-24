趙薇15歲愛女亮相！　「神似爸爸黃有龍」清新氣質掀討論

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星趙薇以《還珠格格》裡「小燕子」一角紅遍華人圈，近年逐漸淡出演藝圈，2024年底突然在微博坦言，已與富商前夫黃有龍離婚多年。兩人婚後育有一女「小四月」，如今15歲的她，暑假與媽媽現身機場時被民眾巧遇，立刻掀起一波熱議。

▲趙薇女兒小四月已經15歲了。（圖／翻攝自微博）

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從曝光的畫面中可以看到，小四月一頭烏黑長髮，下身穿著短褲，露出筆直長腿，不少網友大讚她繼承了趙薇的招牌大眼，氣質清新。但也有人留言表示「笑起來像爸爸」，看來五官結合了父母各自的特色。雖然趙薇近年鮮少公開家庭生活，但這次母女同框仍讓不少粉絲感到驚喜。

▲趙薇與女兒一起現身。（圖／翻攝自微博）

回顧趙薇與黃有龍的婚姻，兩人於2008年低調結婚，2010年生下女兒。婚後夫妻檔事業飛黃騰達，外界盛傳他們在巴黎擁有自家酒莊，資產總額突破百億，多次登上《富比士》名人收入榜，堪稱「財貌雙全」。

▲趙薇與黃有龍事業能力受到認證。（圖／翻攝自微博）

不過，2020年傳出黃有龍遭追債8億人民幣（約32.8億台幣）的風波，趙薇也悄悄刪除兩人過往的合照，婚變傳聞甚囂塵上。隔年更因她與阿里創辦人馬雲的關係，引發政治敏感話題，被中國大陸封殺成為「劣跡藝人」，演藝事業全面停擺。直到2024年底，趙薇親自發聲：「我多年前已正式與黃先生離婚。」