最帥長髮男來了！許光漢回歸新片上映日公開　超狂卡司首度曝光

記者黃庠棻／台北報導

「亞洲男神」許光漢重磅回歸，首部奇幻愛情鉅片《他年她日》由張艾嘉監製、龔兆平執導，斥資億萬台幣打造前所未見的磅礴世界，並攜手袁澧林展開一場跨時空愛戀，全球發行片商甲上娛樂今（24）日發布眾所期待的正式預告及定檔海報，宣布電影將在10月3日中秋連假於全亞洲同步盛大上映。

▲《他年她日》由許光漢、袁澧林主演。（圖／甲上娛樂提供）

《他年她日》故事描述大地震將世界一分為二，矗立於海中央的「重力牆」扭曲了兩邊的時間與重力，在「優日區」的一天，是「長年區」的一年，為了營造出重力失衡、時間錯位的奇幻世界，製作團隊耗費近一年後期製作逼真震撼的CG特效視覺，刻畫出絢爛壯闊的浩瀚場面。

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預告文案「雖然我們的時間不一樣，但愛你的瞬間已註定永恆」，為許光漢及袁澧林這場相隔兩地的遠距愛戀再添刻骨銘心，也讓觀眾期待值飆升，堪稱2025年度下半年最受矚目華語電影鉅作。

▲《他年她日》由許光漢、袁澧林主演。（圖／甲上娛樂提供）

《他年她日》正式預告、定檔海報重磅亮相，宣告電影宣傳正式啟動，除了有超人氣組合「光林CP」許光漢及袁澧林領銜主演，並首度公開堅強卡司陣容，包括陳澤耀、董瑋、陳輝虹、韓佩瑤、駱振偉、許恩怡、謝咏欣等實力派演員同台飆戲。

全片融合奇幻、愛情、親情等元素，「他的一年」等於「她的一日」的時間差設定引人好奇，加上含金量超高的頂尖製作團隊傾力打造，電影音效大師杜篤之為聲音操刀，《哪吒之魔童鬧海》、《破．地獄》億萬票房配樂師朱芸編營造音樂饗宴，《BIG》、《無雙》金獎團隊執掌視覺特效，從正式預告便可感受其高製作規格。

▲《他年她日》由許光漢、袁澧林主演。（圖／甲上娛樂提供）

定檔海報中，許光漢在逆光發亮的雨絲中獨行，呈現氣宇非凡的架式，身後回望的袁澧林彷彿在注視著他、也注視著逝去的時間，兩人之間隔著一段不可言說的距離，曙光灑落象徵著「希望」與「命運的交會點」，帶來穿越現實與時間裂縫的奇幻視覺感受。

《他年她日》故事由張艾嘉攜手導演龔兆平共同編劇，龔兆平表示當初創作靈感是看了網路上一段模仿電影慢動作的搞笑短片，不禁聯想「如果同一個世界的兩個地方有不同的時間速度，會發生什麼事？」後來張艾嘉向他提及香港政府的「薪火相傳計劃」，並對他說「等你往導演的路已經夠久了，這次正好有機會，我們就不要浪費時間吧！」令龔兆平十分感動。

▲《他年她日》由許光漢、袁澧林主演。（圖／甲上娛樂提供）

龔兆平進一步將概念發展成愛情故事，並參考真實的科學現象「重力時間膨脹」重力越大，時間越慢，再加以創作，張艾嘉則結合自身參與世界展望會的經歷，設定「優日區」的小鴿子醫療團隊到「長年區」從事無國界醫生的工作，而「愛如何改變一個人」是張艾嘉最想透過這部電影傳達給觀眾的核心，她認為，心中有愛的那份力量非常巨大，甚至足以改變一個人的一生。

電影劇情描述大地震將世界一分為二，矗立於海中央的「重力牆」扭曲了兩邊的時間與重力，在「優日區」的一天，是「長年區」的一年。來自優日區的實習醫生安晴（袁澧林飾）在一次醫療任務中邂逅了長年區的薯仔（許光漢飾），當年她28歲，他只是個13歲的孩子。

▲《他年她日》由許光漢、袁澧林主演。（圖／甲上娛樂提供）

起初安晴當薯仔是個油嘴滑舌的小賊，薯仔卻早傾心於她。對安晴來說，一天只是日常的延續，對薯仔而言，卻是一年的成長。在這場跨越時空的相遇中，薯仔的稚氣逐漸蛻變為堅定，而安晴的防備也慢慢融化成牽掛，隨著每一次重逢，兩人也成為了彼此最不捨的依戀。然而，大自然的巨變和重力與時間失衡下，他們的愛情真能無所畏懼嗎？一場刻骨銘心的奇幻愛戀即將啟程。

《他年她日》由香港電影發展基金資助，文創產業發展處及香港特別行政區政府文化體育及旅遊局全力支持，Red On Red 出品及製作，甲上娛樂全球發行，並由影一製作所、能率影業、台灣大哥大MyVideo、一起娛樂、緯來電視網及甲上娛樂聯合出品，電影將在10月3日中秋連假在台浪漫獻映，並於全亞洲同步盛大上映。