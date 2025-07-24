第二季再2週上線…《星期三》宣布續訂第三季！編劇解密最新劇情

記者黃庠棻／台北報導

Netflix於今（24）日宣布，在第2季尚未開播之前，靈感來自《阿達一族》的熱門好萊塢影集《星期三》已確定續訂第3季。第2季將分為兩部分播出，第一部為8月6日上線，緊接著第2部9月3日準時報到。《星期三》於2022年11月23日首次於Netflix上線，並創下平台史上最多觀看次數的英語影集紀錄，在91天內累積觀看次數高達2.521億。

▲《星期三》宣布續訂第三季。（圖／Netflix提供）

《星期三》曾登上90個國家的排行榜冠軍，在上線僅三週內就突破10億小時的觀看。第1季在 Netflix全球Top 10排行榜上連續六週蟬聯冠軍，至今仍是英語影集的最高紀錄。第1季還打破 Netflix英語影集單週觀看次數最高紀錄，並連續兩週刷新自身紀錄。

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▲《星期三》第二季第一部將在8月6日上線，第二部則會在9月3日上線。（圖／Netflix提供）

創作者、節目統籌與編劇阿弗雷德高夫（Alfred Gough）和邁爾斯米勒（Miles Millar）表示「看著星期三用她的暗黑魔法與冷面笑話，征服全球觀眾，是一種陰鬱又愉悅的體驗。我們無比興奮她將在第3季帶回到奈落學院（Nevermore Academy）。」

▲《星期三》第二季第一部將在8月6日上線，第二部則會在9月3日上線。（圖／Netflix提供）

兩人說道「這一次，她將揭露學校更黑暗的祕密，並深入探索阿達家族的墓穴。或者，就如同星期三自己會說的『沒有什麼比挖掘墓穴更能讓一家人團結一心了。』」

▲《星期三》第二季第一部將在8月6日上線，第二部則會在9月3日上線。（圖／Netflix提供）

Netflix內容長貝拉·巴加力艾（Bela Bajaria）也分享「《星期三》的影響力在全球觀眾間引發共鳴，它一舉成為我們最受歡迎的英語影集，並引領了一波《星期三》的文化風潮。我們替阿弗雷德高夫、邁爾斯米勒、提姆波頓、珍娜奧蒂嘉與整個演出與製作團隊的成就感到無比驕傲。在第2季備受期待的回歸之際，我們也很開心能為這部代表性影集推出第3季，持續帶來粉絲們喜愛的元素。」

▲《星期三》第二季第一部將在8月6日上線，第二部則會在9月3日上線。（圖／Netflix提供）