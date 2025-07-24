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BL男星梓渝驚爆劈腿2女！女友PO「貼臉親密照」痛訴…他深夜道歉停工

記者陳芊秀／綜合報導

23歲大陸男星梓渝因演出BL劇《逆愛》爆紅，微博漲粉破586萬人追蹤，一個月內熱搜高達500多個，堪稱是2025暑期人氣最旺明星之一。然而他昨日被女友爆料戀情劈腿，更被指控失聯、負不了責任等，隨後深夜發長文公開向女方道歉「這是我的錯」，並宣布將暫停工作，震驚各界。

▲▼梓渝爆劈腿。（圖／翻攝自微博）

▲▼梓渝爆劈腿。（圖／翻攝自微博）

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▲梓渝拍《逆愛》爆紅。（圖／翻攝自微博）

女友Paris梨lii發文向梓渝喊話：「凡事都有代價。」貼文公開私訊截圖、以及與梓渝交往時的日記，兩人2023年在BASEMENTFG服飾店打工結識，隨後KTV約會時被男方主動親吻並表白。梓渝當時聲稱單身，且背負解約債務60萬人民幣（約台幣245萬元）經濟壓力大，更一度拉黑（封鎖）Paris梨lii，但其實是因為有交往兩年的女友且對方是公司經紀人，感情劈腿被經紀人發現逼分手。

▲▼梓渝爆劈腿。（圖／翻攝自微博）

▲梓渝被女友Paris梨lii爆出交往劈腿內幕。（圖／翻攝自微博）

▲▼梓渝爆劈腿。（圖／翻攝自微博）

▲女友曬梓渝聊天紀錄。（圖／翻攝自微博）

Paris梨lii一度與梓渝分手，但男方表示已經與前女友告別，雙方因此開始交往，梓渝後來換了公司與新的經紀人，隨著對方因戲爆紅，她被對方新經紀人找上門警告不要再聯絡，且被拉黑（封鎖），男友完全失聯。她表示被逼到精神崩潰，儘管男方經紀團隊曾說她「有權利發文」並會接手處理，但擔憂會被抹黑，決定自己出來說明與梓渝交往的過程，最後補充寫到，7月23日晚間梓渝曾傳訊告知要分手，但她懷疑是否為本人所發，強調：「我只需要你出面，給一個自己本人的道歉和承認自己做過的一切。」

▲▼梓渝被女友爆劈腿，同時與經紀人交往。（圖／翻攝自微博）

▲梓渝被女友爆劈腿，同時與經紀人交往。（圖／翻攝自微博）

▲▼梓渝劈腿2女形象塌房。（圖／翻攝自微博）

▲梓渝女友發文。（圖／翻攝自微博）

梓渝昨日（23）深夜發長文，公開向Paris梨lii道歉。他寫道：「對不起讓大家看到這些，更對不起你（Paris梨lii），讓你這麼痛苦，還逼得你要用這種方式找我。」他坦承因為「處理感情和私人問題上的方式非常不成熟、不妥當」，導致雙方溝通嚴重出現問題，「這是我的錯，我應該、也必須找到更有效的方式與你溝通，處理好我們的關係」。

針對外界關心兩人關係破裂原因，梓渝坦言是在情緒激動下分手，對此他表達歉意：「對於分手帶給她的巨大傷害，我負有不可推卸的責任，我再次向她道歉。」他也回應對方提到與他團隊溝通遭受壓力一事，表示已立即了解內情，發現「其中確實存在一定的誤會」，但仍強調「讓她感到被逼迫、被引導做出公開聲明的處境，都與我未能妥善處理好我們的私人問題直接相關，我深感自責」。

面對爭議，梓渝不否認自己在感情中的逃避與失職，「我承認我沒有勇氣去面對問題和她的痛苦，也選擇了最糟糕的方式」，並承諾未來會成為更成熟與負責任的人。他強調這次回應並非迫於壓力，而是出於反省，並表示將「暫停一段時間的公開工作，認真反思，學習如何更好地平衡工作與生活，如何更成熟地處理人際關係」，最後也再次向女方與所有粉絲、關注者致歉：「讓你們失望了，我會努力改正，重新出發。」

▲▼梓渝爆劈腿。（圖／翻攝自微博）

▲梓渝發文道歉，表示暫停公開工作一段時間。（圖／翻攝自微博）

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