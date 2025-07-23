安芝儇素顏被出賣！　「笑出豬叫」 私下反差畫面流出

記者王靖淳／綜合報導

韓籍啦啦隊女神朴旻曙、安芝儇在中職明星賽結束後一起南下高雄，兩人分別在各自的Threads分享喝酒影片，素顏的狀態以及笑出豬叫聲的反差模樣曝光後不久，立刻掀起網友留言討論。

▲朴旻曙、安芝儇一起喝酒。（圖／翻攝自Threads／_min_go）



朴旻曙透過Threads曬出一段和安芝儇一起搭高鐵南下的自拍影片，並透露對方特地跑來陪她一起玩，而且還為她買了不少巧克力零食，同時也幽默表示「可能是因為這樣吧，去高雄的路上一直睡覺，孩子一個人留下。」緊接著，兩人在回到家後，朴旻曙PO出安芝儇素顏喝酒且披頭散髮的模樣，甚至還可聽到她邊笑邊發出豬聲，逗得她直呼：「豬現在在哭在笑嗎….笑死我了。」

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▲安芝儇素顏被出賣。（圖／翻攝自Threads／_min_go）

影片內容曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，有網友大讚安芝儇即使是素顏也非常好看，也有其他網友分享類似的看法，認為朴旻曙和安芝儇兩人在素顏時，依然保有高顏值。值得一提的是，有網友對於安芝儇笑出豬叫聲感到相當有趣，紛紛留言表示「真的喝醉了」、「真的好可愛」、「太ㄎㄧㄤ了吧。」