蔡依林罕見崩潰大哭！　認了被瘋狂折磨：下輩子不要再一次

▲ 蔡依林聽歌會。（圖／凌時差音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

Jolin蔡依林25日將推出新專輯《Pleasure》，昨晚（22日）現身「Pleasure Wonderland」專輯搶聽會，與破百位歌迷一同聆聽專輯中的13首新歌，也公開新身份，身兼製作人，並參與所有的詞曲創作，追求完美的她，其中《DIY》光編曲就改了34次、母帶做了5個版本，還一度卡關到去抽塔羅牌尋求答案，蔡依林笑說：「什麼法器都要拿出來用一用，但猶豫不決後，最後還是得相信自己的直覺。」

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▲▼ 蔡依林身兼新專輯製作人。（圖／凌時差音樂提供）



這次專輯製作過程，也讓她直呼：「下輩子不要再製作專輯了！」蔡依林自招是非常嚴厲的製作人，對自己喊了無數次重來，甚至自省：「哪個歌手可以被妳這樣折磨？以崇敬的心跟過去與我合作過的製作人說謝謝。」製作《Fish Love》時，她剛好以單曲《Someday, Somewhere》入圍金曲獎最佳作曲人獎，蔡依林直言：「那天接到消息我是大哭，宣洩所有壓力。」她感性說：「我或許不是唱大歌型的人，但我要把每一首的故事做好。」整個過程也讓她獲得真正的「愉悅」。

提到歌曲〈Bloody Mary〉，蔡依林笑曝靈感來自一條要價7、8000元的瑜伽褲，當初寫了第一版歌詞底稿，傳到群組大家剛開始反應一般，直到去LA參加寫歌營時，「有次逛街被同事推薦一條瑜伽褲很紅，一定要買，可是買回家就覺得，當下好像被下咒『應該要買』。」讓她延伸聯想到社會裡對婚姻的想像與秩序，「例如唸完書就要念研究所、博士，念完就該去結婚，社會一樣有種默默的驅力，告訴你應該要怎樣，但有時候要停下來想一想，什麼是自己真正想要的。」