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張景嵐宣布新身份！劉品言「藏孕肚」合體狂誇連晨翔　她完全沒發現

記者黃庠棻／台北報導

女星張景嵐總給人甜美女神形象，對於事業勇敢多方挑戰，不僅跨足綜藝、戲劇領域、副業保養品更是經營有色；2025夏季再創新里程碑，攜手人類圖畫館館長游沛宸Yuyu當起製作人，兩位好友合作主持全新Podcast節目「好丫」。

▲張景嵐推出Podcast節目，邀請劉品言擔任來賓。（圖／好丫提供）

▲張景嵐推出Podcast節目，邀請劉品言擔任來賓。（圖／好丫提供）

新節目將以獨特女性思維、結合人類圖解析，邀請不同大咖明星來到節目暢聊，分享那些屬於自己的心內事，共聊過程不只讓來賓了解自己獨白、也讓觀眾認識到從未在螢幕前呈現的那面，每集訪問累積成一篇篇成長紀實，把故事化為力量帶著你我再度一起前進。

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▲張景嵐推出Podcast節目，邀請劉品言擔任來賓。（圖／好丫提供）

▲張景嵐推出Podcast節目，邀請劉品言擔任來賓。（圖／好丫提供）

本周邀來近日才傳出喜訊的幸福人妻、準媽媽劉品言蒞臨，有趣的是，錄製當時來賓對於愛情、懷孕等訊息都還是保密階段，但面對著主持人的談心解析，那些侃侃而談的「言語」，如今看來都成了默默呼應的神預測。

劉品言2003年從女團Sweety出道，給人獨立自主、新時代女性的標誌，被張景嵐與Yuyu形容是「自帶氣場、有女王的霸氣！」觀察到私下的她無時無刻在照顧家人、朋友，擁有巨大肩膀可以一肩扛起所有事情的能力。

▲張景嵐推出Podcast節目，邀請劉品言擔任來賓。（圖／好丫提供）

▲張景嵐推出Podcast節目，邀請劉品言擔任來賓。（圖／好丫提供）

對此，劉品言坦言：「不管在什麼時候，我都可成為照顧人的角色。」話鋒一轉，她自爆經紀人有觀察到唯一例外狀態「在談戀愛時不一樣，我不會主動說出口需要被照顧，但他如果有get到、對我有愛的奉獻，我就會很容易淪陷梭哈，直接All in！」

而劉品言的獨立與細心特質，與成長的單親家庭背景緊密相關，甚至有了「逞強特質」，她不諱言「從小到大跟媽媽相處，她是天兵狀態會求助，我好像是她的老公，會先去處理事情的人，因為媽媽關係會覺得女性都是弱者，所以我會站出去扛。」

▲張景嵐推出Podcast節目，邀請劉品言擔任來賓。（圖／好丫提供）

▲張景嵐推出Podcast節目，邀請劉品言擔任來賓。（圖／好丫提供）

身上彷彿帶有俠女性格的劉品言，更笑稱「身邊女性朋友有交往對象，我要看見！」自嘲是「搬家公司」，有位女性朋友連續三次失戀，每次失戀對方只要打電話來，就是立刻驅車前往去幫忙搬家、並協助找到下個住處，後來兩人還曾住在一起2年，讓對方心智健全再放飛結束合宿。

不同於工作上多方領域開花，劉品言感情總是神秘，面對愛情對象條件拷問，她表示「當朋友比男友幸福，對方不是只有照顧我，還要照顧我身邊的人、要有肩膀，對方最好會讀空氣，也會讀我的語氣。」打趣說「對方要負責任、有禮貌，對車品仔細研究，我是高速的安全駕駛，我們一定要一起開過車。」最後她形容「不是一定要照顧日常，但要接得住我的情緒，比任何條件重要。」

▲張景嵐推出Podcast節目，邀請劉品言擔任來賓。（圖／好丫提供）

▲張景嵐推出Podcast節目，邀請劉品言擔任來賓。（圖／好丫提供）

出道22個年頭，張景嵐問及想對年輕的自己說什麼？劉品言思量後說「結果論來看，現在我的狀態是很滿足的，身心靈、各種樣子，非常感恩我過往長這樣子，我會說『妳OK妳沒事，怎麼樣都會完成想要完成的，遇到所有困境困難你都會沒事。」

至於下個挑戰，劉品言選擇放慢腳步「以前我滿衝的，現在比較柔，開始選擇放鬆狀態面對各種事情，沒有一定要達成什麼樣子，沒有什麼想要證明，想要隨興隨自己心意，今年沒有想要強求什麼事情，事情來了，就⋯好阿！我不太確定是鬆散還是怠慢，因為過去十幾年都是打仗狀態。」也悄悄呼應如今她的所有狀態。

▲張景嵐推出Podcast節目，邀請劉品言擔任來賓。（圖／好丫提供）

▲張景嵐推出Podcast節目，邀請劉品言擔任來賓。（圖／好丫提供）

年僅15歲就出道掙錢，面對「從小扛家、快速長大」的歷程，Yuyu感同身受，更一度眼眶泛紅，劉品言分享心境「那時候沒得選、沒有一個退路，沒有人可以共同承擔，我太早出來工作，媽媽又是相對需要求助的人，她也沒辦法提出各種幫助的時候，二選一我寧願會是我去做扛這件事情。」

母女倆相處也是課題課題，當媽媽更年期遇上自己的叛逆期，劉品言回憶「我跟媽媽是情緒的衝撞，有時候相愛相殺，無法避免。難免會冒出怨的念頭，我知道我不站出來、不去消化，那我還能怎樣，只能選擇一個相對舒服的方式，去面對你想像中會遇到的問題。」

被問到如今是否還有害怕的事，劉品言認為「時間很少，到了30加以後，想把時間留給重要的人、好好療癒自己。」經過這次訪談後主持人們有所感，張景嵐激勵自己「言言非常有韌性，照顧人的方式很特別，當她朋友真的很幸福。看到一路慢慢突破各種挑戰，我也會更相信，女性也是可以做到更多的事情。」

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張景嵐劉品言連晨翔

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