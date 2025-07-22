阿滴分析4關鍵「認證Joeman友情」！遭告白：嫁給你　感情升溫事件起底

記者孟育民／台北報導

Joeman、阿滴是YouTuber圈罕見的好友，兩人自6年前在節目中結緣，不但私下時常一同出國，還一起過生日。日前阿滴邀請Joeman錄製Podcast節目，阿滴坦言對方是可以有好消息時，能毫無猶豫分享的好友，「可以毫無忌憚分享的朋友能有幾個？我覺得比較少，也不會擔心他會忌憚、走心，一方面他不會吃味我，會為我開心，反面上來說我也是。」Joeman則感動地說：「好啦嫁給你，婚戒拿出來！」兩人好交情再度讓網友感動。

▲阿滴、Joeman友情讓網友感動。（圖／翻攝自臉書）

阿滴事後再度發文，提及幸運能夠遇到值得託付真心的好友，「不會因為自己做得好就嫉妒，也不會在自己失落的時候暗自得意。可以真心稱讚你，也願意誠實跟你說你做錯的地方。」而他透露是怎麼把友情進化到這個階段的，認為關鍵是「願意像是對待妹妹一樣的來對待這位朋友」，就會把他當作自己的延伸而不是一個要比較的對象，把對方的成功也當成一種我們一起完成的、值得慶祝的事。

[廣告]請繼續往下閱讀...

阿滴也分析4點有這樣的友情，建立在幾個關鍵基礎上，「誠實不逃避：當感到不舒服時能坦白說出來，願意溝通解開誤會。 真心讚美：欣賞的時候就大聲說出來，讓他知道你知道他很棒。展現脆弱：不覺得脆弱丟臉，而是給出足夠的信任請對方幫忙。自信心：對自己的人生感到踏實，不拿別人的進度來打擊自己。」最後他笑說得出的結論就是個妹控。





▲阿滴能毫無顧忌與Joeman分享喜怒哀樂。（圖／翻攝自臉書）

事實上，阿滴曾在Joeman的頻道中，分享過兩人友情，原本只是介於同事間的情誼，阿滴說：「以前我覺得Joeman就是個工作狂，只在乎錢，沒有人的溫度，也沒有不好，但直到發生一些事情，他有天打給我，我就去找他，他就坐在那邊哭得很慘，那件事之後我就對他改觀，發現他有脆弱的一面，就很想認識他，很想跟他當朋友。」