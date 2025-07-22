簡簡宣布分手後發新歌　tag鄧佳華道歉：我愛的人不是你

記者王靖淳／綜合報導

網紅鄧佳華因偷拍女生裙底挨告，被判刑6個月又無力繳交罰金的他已在本月10日入獄服刑，模特女友簡簡事後現身受訪低調透露兩人已分手，今（22）日更在社群發文宣布推出新歌，甚至還標記鄧佳華的社群帳號，貼文一出，立刻掀起網友留言討論。

▲簡簡發文tag鄧佳華。（圖／翻攝自Instagram／saoirsejian8558）

簡簡今（22）日發布新歌〈對不起我愛的人不是你〉，她在歌詞中提到「友情，它換不了愛情，對不起，我愛的人他不是你。」接著她繼續唱道「等待時間讓人看清，愛情不是努力就能前進，像無趣的劇，演得好卻沒情緒，太熟悉失去神秘。不是你，it's all me。」似乎透露近期的心境變化，影片曝光後，湧入網友留言，除了有人稱讚「好好聽」、「妳適合甜美路線」之外，也有一派網友紛紛吐槽「有夠難聽」，「因為有流量才這樣嗎？」掀起不小討論。

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▲鄧佳華女友簡簡現身。（圖／記者葉文正攝）

事實上，簡簡在19日才現身新北市政府，接受各家媒體訪問，她坦承是自己單方面分手鄧佳華，但由於對方現在人在獄中，所以對於已被分手並不知情，同時也強調自己沒有要蹭。值得一提的是，當記者會進行到一半時，網紅瑋哥突然現身，並向簡簡表示希望能當他的女友，簡簡聽到之後笑得很開心，似乎能接受瑋哥的追求，如今在社群宣布推出新歌，再度掀起熱議。