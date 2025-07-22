微尷尬！李珠珢剛傳熱戀球員　女神始祖：選手啦啦隊員禁愛潛規則

記者張筱涵／綜合報導

因「三振出局舞」爆紅的啦啦隊女神李珠珢（이주은），近日因和韓國職棒Kiwoom Heroes選手朴洙鍾（박수종）的人生四格照瘋傳，被猜正在熱戀中，雙方皆未正面回應。而就在戀情消息曝光隔天，啦啦隊女神始祖朴騏良（박기량）在綜藝節目中也談到相關話題。

▲李珠珢爆熱戀朴洙鍾。（圖／翻攝自Instagram／su._.bell、0724.32）



[廣告]請繼續往下閱讀...

朴騏良近日參與節目《脫掉鞋子恢單4Men》，談及啦啦隊的圈內文化時表示：「雖然經常收到選手透過SNS私訊示好，但業界的潛規則是啦啦隊與選手之間禁止談戀愛。」由於該集節目錄影時間正好與李珠珢、朴洙鍾戀情傳聞爆發時間接近，她的發言被視為側面反映了啦啦隊圈對此類戀情的敏感態度。

▲朴騏良是南韓啦啦隊女神始祖。（圖／翻攝自Instagram／mong2_mom）



李珠珢與朴洙鍾的戀情雖尚未獲證實，但在啦啦隊與職棒選手關係常受關注的韓國體壇，都有很高的討論度。而南韓網友在看了朴騏良的發言後都說「明明就都有在談哈哈哈」、「感覺是因為李珠珢出現這句話為重點的標題，節目本身今天晚上才播，但這個時機真的很巧妙啊哈哈」、「不過我有聽說同球隊的選手和啦啦隊之間不談戀愛的」、「感覺潛規則範圍只有在同隊之間」。