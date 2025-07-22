致敬「台灣歌謠之父」鄧雨賢！　羅大佑演出狂喊10次：好緊張

▲羅大佑舉辦《致敬 唐崎夜雨 音樂會》。（圖／大右音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

羅大佑選於昨（21日）鄧雨賢誕辰日，推出新EP《季春四望夜雨愁》，向「台灣歌謠之父」鄧雨賢致敬，也在中山堂舉辦《致敬 唐崎夜雨 音樂會》，羅大佑表示：「鄧雨賢的音樂在我未出生前便存在，好的旋律創作會激發下一代音樂人的靈感，我被這些作品深深影響著，在腦海醞釀了數十年。經過近兩年的製作，競競業業的增添創新詞曲段落，用當代音樂語言重新詮釋，希望這張作品能鼓勵更多音樂人，把鄧雨賢先生的藝術遺產繼續發揚光大。」

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▲▼羅大佑邀請黃韻玲現身合唱。（圖／大右音樂提供）



由於音樂會場地與觀眾距離相當近，也有許多親朋好友蒞臨支持，且首次公開演唱完整的《季春四望夜雨愁》EP曲目，即使演出經驗無數，羅大佑仍舊不斷重複：「好緊張，如果開唱漏氣大家都看得到。」幽默談吐不斷逗樂觀眾，羅大佑接連演出《季春四望夜雨愁》四首EP曲目，與女聲合唱團合作〈雨夜落花〉（改編〈雨夜花〉），滄桑男聲與合唱團隔空對話，淒美動人。

EP首波主打〈望青春風〉是羅大佑與黃韻玲首次合作的錄音室單曲，改編膾炙人口的〈望春風〉，在僅此一場的音樂會現場，兩人也是第一次公開合唱這首合作曲，以對唱揣摩少男少女情竇初開心聲，並在原曲外延伸更多層次的心境轉變，與羅大佑情同師生的黃韻玲，一上台便恭敬的跟羅大佑打招呼：「老師好！」兩人合唱完後，黃韻玲也接著說：「好緊張。」羅大佑則妙回：「緊張會傳染。」

羅大佑最後協同春龍交響樂隊，以完整的中西器樂編制演出〈妳的樣子〉，〈童年〉一曲更是讓現場氣氛嗨到最高點，在演唱最後一首歌曲〈光陰的故事〉前，羅大佑再次發揮幽默本性：「希望這場音樂會，能在大家腦海裡留下美好回憶。接下來8/17在公視等平台播出，大家不會聽到走音的版本，聲音與畫面都優化到完美，歡迎大家再一次從螢幕上一起細細品味。」

