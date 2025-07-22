林依晨首當監製「賞兒巴掌」來真的　雙影后飆戲《失明》上映日曝

記者黃庠棻／台北報導

由林依晨、黃茂昌監製，導演周美豫執導的強檔電影《失明》，22日官方釋出令人期待的前導預告，也宣佈定檔於9月19日全台上映，短短30秒預告曝光，令粉絲相當期待。

▲電影《失明》即將在9月上映。（圖／周子娛樂提供）

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《失明》集結超強卡司，包含去年拿下釜山國際電影節「亞洲內容大獎&全球OTT大獎」最佳女主角的林依晨、剛以電影《藍色太陽宮》獲得香港電影節「火鳥大獎」最佳女演員的吳可熙、曾接演美國Disney+所出品奇幻動作喜劇《西遊ABC》的劉敬、以電影《（真）新的一天》獲得義大利「羅馬亞洲電影節」最佳男主角的李銘忠、以《誰是被害者》獲得金鐘獎最具潛力新人獎的李沐、以《該死的阿修羅》獲得金馬獎、台北電影獎最佳女配角的王渝萱。

▲電影《失明》即將在9月上映。（圖／周子娛樂提供）

林依晨與吳可熙雙影后在《失明》首次合作，兩人有不少對手戲。林依晨表示，常常能感覺到吳可熙的能量很強，主動性也非常強，直呼「個性在我感覺是比較帥氣、率性且乾脆的俠女型女子」，對方英姿颯爽的氣質和角色非常契合。

▲電影《失明》即將在9月上映。（圖／周子娛樂提供）

而吳可熙則認為林依晨是位非常專業、很有影視經驗、很認真準備、所有情緒都精準到位、在現場非常敬業的好演員。預告一出，揪心的台詞更讓人期待兩人在大螢幕上的精彩表現。

▲電影《失明》即將在9月上映。（圖／周子娛樂提供）

預告中，可以看到一場林依晨直接賞劉敬巴掌的情緒戲，林依晨表示「都是真的打，事前我們也沒有特別討論什麼，只是有時距離抓不太準，情緒又特別激動時，會忍不住又多向前了一點點。」劉敬也表示，畫面看到的都是真的打，那種真實感，是靠假打模擬不出來的。

▲電影《失明》即將在9月上映。（圖／周子娛樂提供）

劉敬說道「我直接跟依晨姐說『媽媽，放心打、用力打！』」對此林依晨也透露「印象中打了快要10個take才完成，這讓我心理壓力好大。」

▲電影《失明》即將在9月上映。（圖／周子娛樂提供）

電影《失明》改編自作家劉梓潔同名獲獎小說，是林依晨首部監製的電影，預告中以「看見你的看不見」作為slogan。林依晨表示，當初看到電影的原著小說，雖只有幾頁的篇幅，但看完後深刻感受到「有時即使看得見，有可能心靈是麻木且盲目的、刻意自我屏蔽的 ; 而當有天閉上眼睛感受時，反而心境更加清明澄澈了，也才真正看見、感受到心裡真正重要的東西。」

▲電影《失明》即將在9月上映。（圖／周子娛樂提供）

林依晨坦言自己和導演很喜歡這樣的概念，也就開始認真思考該怎麼把這個極短篇，擴展成一個更豐富的長篇故事、一個完整的電影劇本。而《失明》是導演周美豫的第二部長片，以「無畏、勇敢」的內容，上映前已在世界影展發光，獲得各地評審及觀眾的肯定。

▲電影《失明》即將在9月上映。（圖／周子娛樂提供）

《失明》相繼入圍「鹿特丹國際影展」金虎獎主競賽單元、入圍「大阪亞洲影展」特別注目單元、入圍西班牙「拉斯帕爾馬斯國際電影節」主競賽單元、入選柬埔寨「亞洲電影節」亞洲榮譽單元。

▲電影《失明》即將在9月上映。（圖／周子娛樂提供）

而《失明》在榮獲南非「約翰尼斯堡影展」最佳影片時，據主辦方透露，評審幾乎沒有過多的來回爭辯攻防，一致性的通過，將獎項頒給《失明》。導演周美豫表示，感謝參與這部片的每一位，每次帶電影到世界各地去，都能聽見不同的反饋跟好評，覺得很有趣，希望電影上映後能感動更多觀眾。