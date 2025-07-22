2025金片子大賽總獎金達113萬！　評審李李仁、蔡淑臻感性喊話

記者黃庠棻／台北報導

由臺北市政府文化局、財團法人台北市文化基金會及台北市電影委員會共同主辦的2025金片子大賽報名進入倒數階段，將於8月4日截止收件。「2025金片子大賽」以創意為號召，徵求15分鐘內的影像作品，不限題材、片型、年齡、國籍。

▲金片子大賽。（圖／台北市電影委員會提供）

參賽者有機會贏得獎金新台幣60萬元的「金片子金獎」、獎金新台幣20萬元的「金片子銀獎」、獎金新台幣10萬元的「金片子銅獎」及多項個人獎、特別獎，總獎金高達113萬元。

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見證無數影像誕生並榮獲第60屆金馬最佳剪輯獎的資深剪接師廖慶松，喊話「拍出你的夢想」，並鼓勵遇到瓶頸的創作者們「勇敢直面影像，命運會帶領你突破固有思維。」而曾獲金鐘、北影最佳男配角獎的李李仁則表示，無論是真人演出、紀錄片或動畫，各有其挑戰與專業門檻，每位創作者都不容易。

▲金馬剪輯廖慶松。（圖／台北市電影委員會提供）

此外，李李仁相當支持影視新手及專業公司積極投入短片創作並參與競賽，期盼大家一同為台灣電影和戲劇拓展多元題材、注入新意以豐富市場內容。

▲李李仁擔任金片子大賽評審。（圖／李李仁經紀公司提供）

金鐘視后蔡淑臻認為具備短片經驗是成為導演的重要基礎，有助於日後有效掌控長片製作，因此喊話創作者們踴躍報名。由於深知影視從業人員的不容易，她也暖心提醒「參賽者保持積極的心態最重要，持續努力不放棄，才有機會創造更好的作品。」

▲蔡淑臻擔任金片子大賽評審。（圖／台北市電影委員會提供）

而攝影師陳克勤則提到，隨著技術門檻降低，手機亦可成為拍攝工具，因此勉勵創作者即使不確定作品成敗，只要有想法就勇敢嘗試，別放過任何可能性。

▲李李仁擔任金片子大賽評審。（圖／台北市電影委員會提供）

徵件期間舉辦「金片子放映室-回顧播映」活動，於台北市電影委員會YouTube頻道首度播映去年入圍作品，累積觀看數最高作品可獲獎金新台幣1萬元的「金片子放映室人氣獎」。

▲李李仁擔任金片子大賽評審。（圖／台北市電影委員會提供）

2025金片子大賽徵件即將在8月4日結束，之後進入評選階段。主辦單位將邀請影視產業界經驗豐富的導演、監製、演員組成專業評審團，遴選入圍作品角逐大獎。備受觀眾期待的入圍影展也將登場，為創作者提供更多元的曝光管道，誠摯邀請影迷齊聚大銀幕前共襄盛舉，也期望這些作品為影視產業添上更多創新與亮點。