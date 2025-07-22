「短劇CP」何聰睿、劉念爆戀情！　私約看演唱會…甜蜜互動被直擊

記者陳芊秀／綜合報導

27歲大陸男星何聰睿因演出多部短劇成為「短劇男神」，與小3歲女星劉念合作3部短劇都大受歡迎，被稱為「百念好何」並擁有大批CP粉。兩人戲外狂被敲碗在一起，近日更被發現私下相約看陳奕迅演唱會，疑似戀情曝光。

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▲合作3部都夯劇！短劇人氣CP何聰睿、劉念爆戀情。（圖／翻攝自微博）

何聰睿與劉念至今合作3部短劇《請君入我懷》、《成何體統》以及《念念有詞》，都獲得不俗成績，其中《念念有詞》的播放量即將突破30億大關，是暑期檔人氣最旺的短劇。而他被網友目擊去看陳奕迅在北京舉行的演唱會，身穿白色短袖上衣搭配休閒褲，雖然戴著口罩，但一雙大眼馬上被認出，身邊一位穿紅色無袖上衣搭牛仔褲、戴鴨舌帽的長髮正妹，也被發現是劉念。

▲網友發現陳奕迅北京演唱會，何聰睿、劉念在現場。（圖／翻攝自微博）

由於陳奕迅演唱會現場有規劃歌迷點歌的場地，歌迷還能在此唱歌，眾多歌迷PO出各種角度影片，發現何聰睿與劉念一起在現場聽粉絲唱歌，邊聽歌還相互對視，何聰睿還上前唱一首，劉念幫拿手機拍片，互動全被現場民眾捕捉。

▲網友發現何聰睿上場唱陳奕迅的歌，劉念幫忙拍影片。（圖／翻攝自微博）

其實何聰睿、劉念4月曾傳出同遊貴州，如今又被捕捉到相約看演唱會，網友驚呼「起床看手機我直接瞳孔地震」、、「所以他倆是真談了啊」、「是真的在一起了嗎」、「我嗑的cp終於成真了」、「這下真的百年好合了」、「支持官宣」、「般配」。