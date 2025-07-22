《天才老爹》男星溺水身亡！享年54歲　海灘戲水遭沖走

記者田暐瑋／綜合報導

好萊塢男星馬康姆傑莫華納（Malcolm-Jamal Warner）在《天才老爹》中飾演兒子西奧·赫克斯塔布爾（Theo Huxtable），驚傳溺水身亡，享年54歲。

據外媒《PEOPLE》報導，馬康姆傑莫華納在哥斯大黎加的家庭度假期間溺水身亡，警方表示，他周日上午在海灘附近被湍急的水流沖走，就此下落不明，直到下午才被發現，但已經斷氣身亡。

▲馬康姆傑莫華納身亡。（圖／達志影像／美聯社）



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馬康姆傑莫華納1982年首次在電視劇《Matt Houston》中亮相，次年也在《Fame》電視劇中出演，1984年開始加入《天才老爹》演出，之後的八季中都飾演兒子西奧赫克斯塔布，該劇於1985年至1992年播出，他因該角色獲得艾美獎提名。

華納2013年在接受《美國電視檔案》的訪談中表示，人生中最自豪的成就是能夠在《天才老爹》之後繼續生活和事業，「我有過非常棒的人生，我經歷了高潮和低谷，但如果我明天死去，我知道我會面帶微笑地離開。」

▲《天才老爹》男星馬康姆傑莫華納（後排中）溺水身亡。（圖／翻攝自網路）

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