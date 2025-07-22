DEX首次挑戰電視劇！　遭狠評「像《模擬市民》人物」

記者張筱涵／綜合報導

DEX（金珍映）是前韓國職業軍人，退役後改經營YouTuber，並出演綜藝節目聲名大噪，近日首次挑戰電視劇《退貨兒童》，然而第一集播出後，尷尬的演技引起討論。

▲DEX在《退貨兒童》飾演鄭鉉。（圖／翻攝自韓網）



《退貨兒童》以極具衝擊力的設定為背景，描述一個非法領養買賣的黑市組織，孩子遭親生父母遺棄後被販售、領養，甚至可「不滿意可無償退貨」。這樣的題材本身極具難度，也對演員的演技與角色詮釋提出高度挑戰。

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然而，Dex在劇中飾演非法買賣領養組織的實質操控者「鄭鉉」，他是由廉晶雅（飾演金世熙）發掘並栽培出來的人型武器，角色性格殘酷冷血、對命令絕對服從、執著如影隨形。

韓媒《MYDAILY》犀利評論，Dex的詮釋從走路就顯得彆扭，營造氣氛的登場戲步伐僵硬，彷彿是《模擬市民》角色般不自然，眼神空洞，與對手演員對戲時缺乏交流感，表情也顯得僵硬生硬，導致觀眾難以投入劇情，嚴重破壞觀劇沉浸感。

在先前的製作發表會上，導演吳基煥曾對Dex的演技給予肯定：「我不太熟悉綜藝人DEX，但我認識演員金珍映（DEX本名）。他展現出作為演員的潛力。我們拍攝時間很長，開拍與殺青時的演技已截然不同。」他還補充，「並非透過試鏡選角，而是我們主動邀請他，進行了會面，看到他的潛力，而金珍映也對劇本評價很高。」

Dex當時也坦言：「我曾懷有『我會不會成為缺陷？』的罪惡感去參與拍攝。正因為這樣的想法，我才更努力去回應這份信任，把自己所有的一切都傾盡在這部作品中。」

這篇新聞的留言區中，韓網友表示「沒有演戲經驗的人不只不用面試，還是導演主動邀約的？連史嘉蕾喬韓森到現在都要參加徵選了欸」、「的確是暖男但沒有到拍戲的程度吧」、「我個人很喜歡DEX，但真的覺得演戲不行……光看照片都覺得尷尬」。