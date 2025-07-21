港DJ女神爆男神級歌手砲友「軟還只撐3分鐘」　突改口：節目效果

記者劉宛欣／綜合報導

香港DJ女神樂宜（Lokyii）最近上YouTube節目《The Love Boss》與主持人大聊性話題，在節目中自爆，曾與一名演藝圈的「男神級歌手」有過「SP（性伴侶）」關係，還不避諱地表示對方表現不如預期，立刻引來大批網友熱烈討論。不少人對於她的直白發言既驚訝又八卦心滿點，相關內容更迅速在社群平台延燒。

▲樂宜受訪提到了與男神級歌手的性互動。（圖／翻攝自樂宜IG）

對於外界種種揣測與關注，根據港媒報導，樂宜21日現身參加活動時，親自做出回應，坦承該段往事「其實都是好多年前的事，很多細節也不太記得了」。至於是否影響現任男友的心情？她說自己目前有穩定交往對象，而且「我很專一」，男友也知道她是為了朋友新開的頻道幫忙宣傳，「知道一個新頻道要紅，就要有一些爆點話題」，因此以幽默方式分享過去經歷。

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▲樂宜坦言在節目上的發言是節目效果。（圖／翻攝自樂宜IG）

針對節目中提到對方性能力「不如預期」的說法，樂宜則笑稱：「那只是節目效果啦，不是真的。」當被問及「那他其實很厲害嗎？」她也打太極回應：「我也不太記得啦，其實每個人都差不多，哈哈。」她強調，內容雖然是過去事實，但現在的她已經收斂許多，「年紀大了，玩過的也玩夠了，現在只想當個乖女孩」，也坦言曾經比較任性，但隨著時間過去，現在更希望能安定下來。

此前，樂宜在節目中坦言曾有男神級砲友，甚至大膽爆料床事細節，直言該男歌手外型帥氣，但在性事表現上不盡理想，「過程裡會做些奇怪的行為，要不就太小、太快或太軟」，讓主持人驚呼「三樣都有嗎？」她則表示「中了兩樣！」並透露對方只能維持三分鐘的持久力。