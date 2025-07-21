卡莉怪妞產後9個月復出！萬人面前開唱　火速恢復身材「抱娃現身」

記者吳睿慈／綜合報導

日本流行教主卡莉怪妞2023年與男星葉山獎之結婚，夫妻倆在2024年10月迎來第一個小孩，相隔9個月多，她在20日宣告產後復出，火速恢復產前身材及狀態，站上在千葉海濱幕張展覽館舉辦創社18週年的大型音樂祭《ASOBIEXPO 2025》，吸引1.2萬名粉絲到場。

▲卡莉怪妞產後首度復出。（圖／ASOBI SYSTEM提供）



卡莉怪妞20日作為壓軸登場，以〈Fashion Monster〉揭開序幕，在光影交錯的舞台效果下，讓全場萬名觀眾為之瘋狂。產後復出的首次舞台演出，她重新站上舞台，激動表示演出前真的是相當緊張，更提到當年與公司簽約時，就曾跟社長約定就算結婚生子還是想繼續唱，當時不以為意的她，沒想到自己的人生真的走到當媽的階段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲卡莉怪妞宣傳照抱娃現身。（圖／ASOBI SYSTEM提供）



演出裡，卡莉怪妞首次公開演出最新單曲〈KURU KURU HARAJUKU〉，自評是出道以來最尖銳的一首作品，以前衛電氣風格展現挑戰精神，宣傳照更帶著小孩一起拍攝，卡莉怪妞笑說：「卡莉怪妞變成（雙人）組合了呢！」接下來除了一連串的音樂祭演出，她同時加碼宣布將於10月25日在LINE CUBE SHIBUYA舉辦個人專場。

▲▼卡莉怪妞壓軸開唱，吸引1.2萬人齊嗨。（圖／ASOBI SYSTEM提供）



最後在安可曲〈PONPONPON〉中，公司所有藝人驚喜合體，在卡莉一聲「一起玩吧！」的呼喊下，讓現場玩的不亦樂乎，活動尾聲也預告2026年6月將續辦《ASOBIEXPO 2026》。卡莉怪妞最新數位單曲〈KURU KURU HARAJUKU〉也已經在各大音樂平台上架。