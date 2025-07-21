曾志偉合照黃明志出事！急道歉「不知他過往行徑」陸網不買單：該封殺

記者劉宛欣／綜合報導

香港知名藝人鍾鎮濤與曾志偉日前一同赴馬來西亞雲頂出席活動，活動期間與當地爭議歌手黃明志合影，引發外界議論。隨著合照被黃明志公開於社群，並附上「祝今晚演出成功 #超級無敵獎門人 #曾志偉 #鍾鎮濤」字句，瞬間掀起輿論風暴。由於黃明志過去曾因多次言論引發辱華爭議，遭到中國官方封殺，這張合照讓中國大陸網友相當不滿。

▲曾志偉因與黃明志合照掀起風波。（圖／翻攝黃明志臉書）

事件發酵後，鍾鎮濤率先對外澄清，表達「無意冒犯」立場。緊接著在7月20日下午，曾志偉也透過微博發表聲明，強調此次合照並無政治立場，完全是出於活動現場的「禮節性互動」，更明言「我對該人士的背景及其過往行為並不知情」，如果事前知曉對方爭議背景，絕不會主動接觸。

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曾志偉在聲明中表示，身為中國人，他始終堅持維護國家尊嚴與民族情感，這次事件完全是無心之失，並非有意為之。他語氣誠懇地說：「這次事件純屬無意失誤，絕不代表我對該人士的觀點有任何支持或認同。」同時，他也鄭重向社會大眾致歉，盼能平息風波。

▲曾志偉發文道歉。（圖／翻攝自曾志偉微博）

此次合影事件，儘管當事人迅速做出回應與澄清，但在網路上仍引起廣泛討論。有部分網友對兩位藝人表達理解，認為公開場合中合影本屬正常社交，無需無限上綱，但多數微博網友對他的致歉並不買帳，紛紛留言砲轟「你tm不是一次兩次了」、「塌成廢墟了，年紀到了就退休吧。」、「怎麼還不封殺你」。