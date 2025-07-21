歐陽娜娜爆同居「大6歲陸籍男友」！開車接送出門…4度被直擊親密

記者陳芊秀／綜合報導

25歲女星歐陽娜娜被大陸狗仔曝光與大6歲鼓手安雨的戀情，且再度傳出疑似同居的消息。她去年被拍到和安雨親密牽手，深夜回到她香閨，近日又被拍到男方頻繁出現在她所住社區，被視為感情穩定。

▲歐陽娜娜爆同居大6歲鼓手安雨，去年戀情傳開。（圖／翻攝自微博）

據八卦博主「瓜田寒姐」曝光的影片，歐陽娜娜被拍到獨自從住家地下停車場駕車外出，隨後在街邊接男友安雨並一同離開。數天後，安雨再次現身歐陽娜娜所住社區地下停車場，熟練地搬快遞放置車子後車廂，足見對此處環境相當熟悉，兩人互動也被解讀為同居。

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▲歐陽娜娜開車出門，街邊接安雨一起離開。（圖／翻攝自微博）

▲安雨出現在歐陽娜娜住家小區停車場，熟練拿快遞放車子後車廂。（圖／翻攝自微博）

歐陽娜娜去年11月11日光棍節被曝光親密片。她與安雨一起從住家出發，搭車前往商場，搭電扶梯時主動牽起男方的手一起上樓。深夜兩人搭車回到她所住的社區。她與安雨因陸綜《樂隊的夏天》相識，去年7月爆出戀愛緋聞，兩人都熱愛音樂，有海外留學經驗，去大提琴夏令營時就有對方相伴，並被狗仔拍到車上親密互動，網友曾湧入IG詢問她是否真的「談了」？但是本人當時沒有任何回應。

▲歐陽娜娜去年被拍到和安雨義大利約會。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜被狗仔直擊車內和安雨親手互動親密。（圖／翻攝自微博）

▲歐陽娜娜和安雨商場約會牽手，深夜回香閨。（圖／翻攝自微博）