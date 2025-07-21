何妤玟遭索賠600萬！　「妹妹菸蒂燒掉租房」拒背鍋…身心出狀況

▲何妤玟自去年以來，為了處理火災賠償，身心狀況大受影響。（圖／翻攝自何妤玟臉書）

圖文／鏡週刊

去年8月，何妤玟媽媽和妹妹在台北天母的租屋處發生火災，事後鑑定火源是妹妹的菸蒂所致；由於家人無力償還損失，何妤玟第一時間先付了上百萬元善後費。之後便傳出何妤玟因高額的賠償金，不僅精神衰弱還多次重病，甚至診斷出心臟積水。據悉，房東向何妤玟開出高達600萬元的室內裝修費，但她認為相當不合理，已交由律師處理。

火災過後，何妤玟曾上節目透露，她出道得早，又是單親家庭，這20年來都自己負擔母親、妹妹的租屋費用還有生活費，每月開銷至少4、5萬元，過年還會包上萬元的紅包給她們。沒想到，租屋處失火，母親第一時間沒有帶著妹妹跟鄰居道歉，反而是先落跑，還叫她要好好賺錢去處理賠償問題。

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▲去年8月，何妤玟媽媽與妹妹的租屋處發生火災。（圖／讀者提供）

家人屢搞事 交律師處理

何妤玟雖然沒有跟媽媽和妹妹同住，但房租都是由她負擔，這次失火險些波及鄰居，為平息鄰里不滿，她第一時間透過律師協助善後，先行支付的賠償款項，共計超過百萬元，沒想到這只是公共空間的維修費；傳出房東接著又向何妤玟追討屋內的裝潢費用，開口就要價600萬元。高額賠償金不僅讓何妤玟認為不合理，何況她也並非居住和肇事者。據悉，多年來何妤玟已經為妹妹擦了許多次屁股，這次她鐵了心不願再負責，全權交由律師處理，要走法律途徑解決。

▲何妤玟媽媽和妹妹租屋處位於台北天母的公寓。（圖／鏡週刊提供）

何妤玟曾無奈表示，屋主知道媽媽跟妹妹沒錢又無業，只針對她索取賠償金，但發生這種事，還是希望屋主可以找真正的當事人索賠，家人若有心改變，工作賺錢再分期慢慢還款也是可以的，讓做錯事的人承擔一次責任，才會真的改過自新。

▲何妤玟（中）去年底出席活動，談及火災風波，曾透露不滿媽媽將賠償責任都丟給她。左為闆娘小蔓、右為Lala蘇心甯。（圖／鏡週刊提供）

幫善後火災 心臟出問題

何妤玟曾接受訪問指出，妹妹長年酗酒，精神狀況不佳，母親卻總逃避處理，雖然律師第一時間便要她「不要管」，就算她扶養家人、替家人付房租，失火事件都與她無關。

▲何妤玟（左）剛離婚時曾和大隸（右）短暫交往，沒多久就因個性不合分手。（圖／鏡週刊提供）

自從火災發生以來，何妤玟因壓力導致健康亮紅燈，除了精神衰弱，還造成免疫力低下，同時白血球指數過低，甚至被診斷出心臟積水，出現胸悶、運動不耐等症狀，所幸前陣子經過治療跟調整，已經完全恢復正常。

▲演藝圈中遇到家人惹麻煩的不只何妤玟，日前林柏宏（中）因不願替父親（左）還債，被親戚痛批忘恩負義。（圖／鏡週刊提供）

回應

何妤玟回應表示，「這是去年親人住所發生的意外事件，已經和解了 ，因為是家人的事情 ，我以後就不多說明了 」。

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