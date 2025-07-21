正妹物理老師進軍AV界「被學生認出」 母氣炸斷絕關係：滾出去！

記者劉宛欣／綜合報導

日本AV女優川奈桃果（也曾用藝名小川桃果、月島花）曾經是一名物理老師，近日接受日媒訪問，大方坦承當年轉行進軍成人影視界的心路歷程。她表示，當時身為老師的收入偏低、工時又長，最終讓她選擇投入性感寫真與AV拍攝，甚至因此被校方開除、與家人決裂。

▲川奈桃果曾是物理老師。（圖／翻攝自川奈桃果X）

川奈桃果受訪時透露，自己曾在私立學校任教三年，月薪實領僅約18萬日圓（約新台幣3萬5千元），除了教學工作，還得參與各種校務，週末也經常無法休假，無奈表示：「因為是私立學校，連入學考試或說明會都要我去，這些好像都是理所當然的事。」過勞與低薪成為她轉行的主因。

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有次逛街時，川奈被星探相中，開始拍攝性感寫真，陸續參與相關試鏡。有工作人員詢問她是否願意拍攝AV，她本想低調兼職拍片，但隨著照片曝光，學校高層得知此事，校長還親自關心她，以為她被騙，還稱有經濟困難，學校可以幫忙，但她誠實表示是自己做的選擇，最後遭解雇。

▲川奈桃果講述踏入暗黑界的理由。（圖／翻攝自川奈桃果X）

回憶當時，川奈並沒有後悔，「既然做了，即使後悔也回不去了」。但她也表示，最遺憾的是來不及向師長和學生好好道別。不過，她坦白曾有學生後來認出她，甚至主動打招呼「我以前是你的學生」，令她相當震驚。

轉行後，她也與家人起衝突，母親甚至情緒激動地說「妳真丟人，滾出去！」、「永遠別回家！」雖然雙方後來偶爾見面，但因為又發生爭執，最終完全斷聯。至於目前狀況，川奈桃果透露自己之所以暫停AV活動，除了因為日本推行AV新法使產業經營困難，另一原因是她近期被診斷出罹患子宮頸癌，目前正專心休養，暫時告別螢光幕前的生活。