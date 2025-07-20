吳雨璇同框男友放閃！　甜蜜穩交1年曝光「愛的結晶」

▲ 吳雨璇和歐吉虎合作新歌。（圖／就是咖工作室提供）



記者翁子涵／台北報導

吳雨璇推出個人首張專輯《逆盡》，剛滿29歲的她終於有了自己完整的作品，笑言：「這張專輯是我給自己30歲前，要價百萬的生日禮物。」而鼓勵她出輯並參與創作、製作的男友兼製作人歐吉虎則說：「感謝她這麼信任我，在我設想的製作程度上，她已經接近百分之百，最不擔心的就是她把歌唱糟。」

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▲▼ 吳雨璇和歐吉虎穩定交往中。（圖／就是咖工作室提供）



在這張專輯之前吳雨璇壓根兒沒想過自己還可以寫歌，「當時也是歐吉虎問我要不要試試看，我什麼都不懂，就試試看囉！」兩人合作了〈批信〉，歌詞描述兩人相識相知的過程，MV也重現當時兩人第一次碰面場景，還是喜歡手寫的吳雨璇說：「這好像很Old School，但我就很喜歡寫字，第一次碰面喝咖啡時，當時的我在人生低谷，情緒也不是太好，就想寫一封信給自己，問他要不要也寫一下，他也寫了。經過一年後，在信上我對自己和對方的期許，大多是事業相關的事，都實現了。」

如今，兩人在一起一年多，吳雨璇說：「他真的是個話少但很貼心的人。今年生日時他特地把台北台中的朋友都找來，為的就是給我一個驚喜，我真的很開心。」兩人不僅在生活上互相扶持，如今也是工作上的好夥伴，在工作時不怕吵架，偶爾會有意見相左的地方，會說出感受再討論，盡力做出一個最好的結果放在專輯裡。

首次操刀整張專輯製作的歐吉虎也十分信任吳雨璇唱歌的能力，他表示：「最不擔心的就是她會把歌唱糟，因為在幫人做歌的時候，有時候歌寫太好會捨不得給別人唱，怕別人唱的不好，但在她身上沒有這個問題，我可以很放心的讓她詮釋，所以她目前專輯的歌曲，是現階段我寫的最好的作品，我也很開心唱的人這麼厲害和對我很重要，能把最好的作品給他詮釋也是我的榮幸。」

