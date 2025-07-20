ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

許常德批台師大道歉「是來要東西的」
星巴克7/21起大杯以上買一送一
告五人7場巡演「瞬間秒殺」超狂
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

鄧佳華 簡簡 瑋哥 宮脇咲良 王晴 紀卜心 胡瓜 都美竹

吳雨璇同框男友放閃！　甜蜜穩交1年曝光「愛的結晶」

▲▼ 吳雨璇和歐吉虎合作新歌。（圖／就是咖工作室提供）

▲ 吳雨璇和歐吉虎合作新歌。（圖／就是咖工作室提供）

記者翁子涵／台北報導

吳雨璇推出個人首張專輯《逆盡》，剛滿29歲的她終於有了自己完整的作品，笑言：「這張專輯是我給自己30歲前，要價百萬的生日禮物。」而鼓勵她出輯並參與創作、製作的男友兼製作人歐吉虎則說：「感謝她這麼信任我，在我設想的製作程度上，她已經接近百分之百，最不擔心的就是她把歌唱糟。」

▲▼ 吳雨璇和歐吉虎穩定交往中。（圖／就是咖工作室提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 吳雨璇和歐吉虎穩定交往中。（圖／就是咖工作室提供）

▲▼ 吳雨璇和歐吉虎合作新歌。（圖／就是咖工作室提供）

在這張專輯之前吳雨璇壓根兒沒想過自己還可以寫歌，「當時也是歐吉虎問我要不要試試看，我什麼都不懂，就試試看囉！」兩人合作了〈批信〉，歌詞描述兩人相識相知的過程，MV也重現當時兩人第一次碰面場景，還是喜歡手寫的吳雨璇說：「這好像很Old School，但我就很喜歡寫字，第一次碰面喝咖啡時，當時的我在人生低谷，情緒也不是太好，就想寫一封信給自己，問他要不要也寫一下，他也寫了。經過一年後，在信上我對自己和對方的期許，大多是事業相關的事，都實現了。」

如今，兩人在一起一年多，吳雨璇說：「他真的是個話少但很貼心的人。今年生日時他特地把台北台中的朋友都找來，為的就是給我一個驚喜，我真的很開心。」兩人不僅在生活上互相扶持，如今也是工作上的好夥伴，在工作時不怕吵架，偶爾會有意見相左的地方，會說出感受再討論，盡力做出一個最好的結果放在專輯裡。

首次操刀整張專輯製作的歐吉虎也十分信任吳雨璇唱歌的能力，他表示：「最不擔心的就是她會把歌唱糟，因為在幫人做歌的時候，有時候歌寫太好會捨不得給別人唱，怕別人唱的不好，但在她身上沒有這個問題，我可以很放心的讓她詮釋，所以她目前專輯的歌曲，是現階段我寫的最好的作品，我也很開心唱的人這麼厲害和對我很重要，能把最好的作品給他詮釋也是我的榮幸。」
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

吳雨璇

推薦閱讀

演唱會開一半！女星突強拉觀眾讓位　「緊擁千萬男友爆哭」

演唱會開一半！女星突強拉觀眾讓位　「緊擁千萬男友爆哭」

5小時前

快訊／鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　網紅瑋哥直接踢館要接收簡簡

快訊／鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　網紅瑋哥直接踢館要接收簡簡

7/19 16:26

男友激戰到一半「突停機」！藉口太傻眼 何妤玟：年輕人都不會欸

男友激戰到一半「突停機」！藉口太傻眼 何妤玟：年輕人都不會欸

4小時前

LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

20小時前

消失12年「蜻蜓哥哥」近況曝！遭新竹望族詐騙7千萬　一度淪清潔工

消失12年「蜻蜓哥哥」近況曝！遭新竹望族詐騙7千萬　一度淪清潔工

7小時前

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！一舉動超親民…他忘不了：沒架子

機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！一舉動超親民…他忘不了：沒架子

3小時前

12歲創業當老闆！　郭靜純驕傲「兒3領域全靠自己」

12歲創業當老闆！　郭靜純驕傲「兒3領域全靠自己」

7小時前

歐陽妮妮6月兒「起床一堆眼屎」！醫檢查驚見：裡面都發炎了 緊急動手術

歐陽妮妮6月兒「起床一堆眼屎」！醫檢查驚見：裡面都發炎了 緊急動手術

2小時前

《苦盡》李濬榮聽錯得獎人衝上台！　典禮司儀「IG衰遭洗版」要求道歉

《苦盡》李濬榮聽錯得獎人衝上台！　典禮司儀「IG衰遭洗版」要求道歉

22小時前

紀卜心重提拉衣領風波　自責打手道歉：做了不良示範

紀卜心重提拉衣領風波　自責打手道歉：做了不良示範

18小時前

國光女神「完事洗澡1舉動」嚇到男友！他驚罵：是母狗嗎 火大反擊

國光女神「完事洗澡1舉動」嚇到男友！他驚罵：是母狗嗎 火大反擊

4小時前

韓國知名餐廳翻車！老闆歧視「1人用餐」她哭著離開　惡劣態度曝光

韓國知名餐廳翻車！老闆歧視「1人用餐」她哭著離開　惡劣態度曝光

7/19 13:45

熱門影音

IU得視后聲音都在抖　朴寶劍台下拍她超有愛

IU得視后聲音都在抖　朴寶劍台下拍她超有愛
李多慧台東熱氣球

李多慧台東熱氣球
Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明

Coldplay演唱會成「抓姦現場」　網瘋傳CEO道歉聲明
峮峮缺席中職明星賽　曝原因：讓學妹體驗

峮峮缺席中職明星賽　曝原因：讓學妹體驗
Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！

Jennie台上拉開衣服　大方「露胸器」超辣！
GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」

GD一舉動融化李洙赫　甜喊「my SUPERSTAR」
林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟

林俊傑曝「心臟出問題」靠藥撐　「演唱會唱一半突劇痛腳軟
「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！

「水彈女神」權恩妃太辣了...　跟李時安合體..夢回《PD48》！
夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭

夏于喬頒獎給老公　看到名字一秒爆哭
朱孝天淚談大S「貫穿F4生命」　「賣汪小菲酸辣粉遭酸」回擊

朱孝天淚談大S「貫穿F4生命」　「賣汪小菲酸辣粉遭酸」回擊
逛士林夜市0變裝「站半小時沒人認出」　《大學生了沒》逸祥：再等一下

逛士林夜市0變裝「站半小時沒人認出」　《大學生了沒》逸祥：再等一下
連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕＞／／／＜

連晨翔交往劉品言半年就當爸　認feel來了沒避孕＞／／／＜
蔡康永逼問阿信：有談戀愛嗎？　他逃跑「《康熙》25年後依然可怕」

蔡康永逼問阿信：有談戀愛嗎？　他逃跑「《康熙》25年後依然可怕」

頑童隔7年重返小巨蛋：後面有車！　唱到「Ozi只勾二嫂」全場嗨翻

頑童隔7年重返小巨蛋：後面有車！　唱到「Ozi只勾二嫂」全場嗨翻

Coldplay誤喊粉絲米奇…飆髒話：Gun！　突道歉「我們讓飯店房價變貴了XD」

Coldplay誤喊粉絲米奇…飆髒話：Gun！　突道歉「我們讓飯店房價變貴了XD」

朴寶劍《苦盡柑來》演太好　IU怕配不上：很嫉妒他的演技！

朴寶劍《苦盡柑來》演太好　IU怕配不上：很嫉妒他的演技！

朱孝天認F4關係：不怎麼樣　曝合體關鍵「被阿信打動」

朱孝天認F4關係：不怎麼樣　曝合體關鍵「被阿信打動」

李千娜曝21歲女兒登選秀節目！　「母女臉長超像」網起底瘋猜

李千娜曝21歲女兒登選秀節目！　「母女臉長超像」網起底瘋猜

tripleS中國成員喊「台灣是中國的」　韓網一面倒罵：滾回妳國家

tripleS中國成員喊「台灣是中國的」　韓網一面倒罵：滾回妳國家

林柏宏遭長輩逼還負債首露面　吐心聲「還在學習」抱歉讓大家久等

林柏宏遭長輩逼還負債首露面　吐心聲「還在學習」抱歉讓大家久等

姚元浩.王心恬緋聞傳7年死不認　被問感情狂跳針：只想把車修好

姚元浩.王心恬緋聞傳7年死不認　被問感情狂跳針：只想把車修好

IU曝朴寶劍拍哭戲「跟導演道歉」！　自責「還能更好」見他失憶直接爆氣XD

IU曝朴寶劍拍哭戲「跟導演道歉」！　自責「還能更好」見他失憶直接爆氣XD

金希澈要金在中「幫我扛棺材XD」　曾為漢堡吵架…窮到路邊吃泡麵

金希澈要金在中「幫我扛棺材XD」　曾為漢堡吵架…窮到路邊吃泡麵

李進良自嘲「上次記者這麼多是離婚」　衰捲「非法電波事件」謝胡瓜力挺

李進良自嘲「上次記者這麼多是離婚」　衰捲「非法電波事件」謝胡瓜力挺

看更多

【以為有狗在裡面‍】萌娃見路人推車頻上前檢查XD

即時新聞

剛剛
剛剛
1分鐘前0

麻衣逛萬博「被兒抓蟲20分鐘惹毛」　台粉認出她笑：滅火了

9分鐘前0

韓暴雨5天奪10命！徐孝琳受困災區「道路全沖毀」　親曝山中慘況

24分鐘前0

《辛普森》又神預言「CEO偷情聽COLDPLAY」？　官方出面曝真相

38分鐘前10

大賣場結帳一半！　收銀員竟是「大咖男星」掀暴動

40分鐘前0

凱蒂佩芮開唱遇驚險意外！高空騎蝴蝶飛行「突下墜」全場嚇壞尖叫

55分鐘前0

林憶蓮開唱遇颱風攪局！　2度安可答謝歌迷：唱到天亮

1小時前36

劉雨柔曬產乳照「沒日沒夜擠」！　曝愛女食量：5秒乾杯

1小時前10

大炳逝世13年「小炳訴思念」　靠AI復刻合照：沒有一刻不想你

1小時前0

40歲若綺突想生小孩！楊昇達認備孕過程「不開心」　愛愛變痛苦爆摩擦

1小時前0

吳雨璇同框男友放閃！　甜蜜穩交1年曝光「愛的結晶」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 歌唱一半！女星突光腳下台擁千萬男友爆哭
    5小時前42
  2. 鄧佳華女友首現身談分手內幕出獄日曝光　
    7/19 16:266054
  3. 男友激戰到一半「突停機」！
    4小時前2420
  4. LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？
    20小時前341
  5. 消失12年「蜻蜓哥哥」近況曝！遭詐7千萬一度淪清潔工
    7小時前1422
  6. 機門快關了「綜藝天王突現經濟艙」！
    3小時前389
  7. 郭靜純12歲兒創業當老闆：生意挺不錯
    7小時前84
  8. 歐陽妮妮6月兒「起床一堆眼屎」！
    2小時前206
  9. 《苦盡》李濬榮聽錯得獎人衝上台！　典禮司儀「IG衰遭洗版」要求道歉
    22小時前81
  10. 紀卜心重提拉衣領風波　自責打手道歉
    18小時前186
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

美廉社高CP值料理包

美廉社高CP值料理包

「文里補習班」開課啦！開箱5樣美廉社獨家商品，一起來看看味道如何！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合