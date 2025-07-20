演唱會開一半！女星突強拉觀眾讓位　「緊擁千萬男友爆哭」

記者張筱涵／綜合報導

泰國女星鄭乃馨（Nene）於7月19日至20日在泰國舉辦個人演唱會，然而演出過程中突發插曲引發輿論熱議。

▲鄭乃馨唱一半突然哭出來後抱著Bright。（圖／翻攝自微博）



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根據現場粉絲所拍攝的影片，鄭乃馨突然脫下鞋子光腳下台，穿越觀眾席直奔泰國當紅男星Gulf與其男友Bright座位前，先將Gulf拉開、隨後坐到椅子扶手上，深情看著男友唱歌，但卻突然開始哭泣並抱上去約25秒的時間，Bright則輕拍其背部安撫，之後她重返舞台繼續表演。突如其來的舉動讓觀眾一度錯愕，有人發出尖叫，也有人當場表情迷惑。

▲從另個角度可發現部分現場觀眾的表情看起來不太清楚發生什麼事情。（圖／翻攝自微博）

▲鄭乃馨是光著腳下台的。（圖／翻攝自微博）



據傳鄭乃馨因排練期間扭傷腳踝，仍堅持完成演出，見到Bright後情緒潰堤。然而，這場「突襲式」擁抱與痛哭被質疑為「過度私情曝光」，甚至有觀眾直言這是「刻意設計的話題行銷」，不少人認為，專業舞台不應成為偶像情感宣洩場所，更批評她在公眾場合「冷落Gulf、擅自拉人讓位」的舉動不尊重人。

▲深藍格子襯衫的是Gulf，突然被拉起來讓位。（圖／翻攝自微博）



網路上也湧現大量批評留言，微博網友說憤怒寫道：「把粉絲當人嗎？把觀眾當Play一環？」、「一開始叫那個男的起來也太尷尬了吧？人家一臉懵逼被推開讓位，結果不是男朋友。」還有網友直言「這哥們比她男朋友帥」、「一點都不尊重Gulf」，批評聲浪湧現。

事實上，Bright是相當知名的泰國藝人，在Instagram擁有1756萬的粉絲，舉手投足都是焦點，過去和鄭乃馨在日本牽手約會被拍到後認愛。