蔡阿嘎家愛車出事兇手曝光！車尾破損「深到無法板金」：什麼倒楣命格

記者黃皓瑋／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎與老婆二伯，經常透過社群平台分享日常生活，昨（19日）他發文自曝二伯愛車被「尻到」，車尾因此受損，再加上他的車過去也曾被刮花，讓他無奈苦笑：「我們家的車是什麼倒楣命格？三不五時就要尻一下……」

▲蔡阿嘎、二伯。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

蔡阿嘎昨日曬出二伯座車的照片，畫面中可見車尾被刮出一道又長又深的裂痕，不僅外層烤漆脫落，車身也有受損，讓蔡阿嘎不禁直呼：「這已經深到無法板金了吧？」他也透露這次闖禍的駕駛，是工作團隊的成員俐馨，笑稱：「凶手不是嘎哥，當然也絕對不是嘎哥帶賽。」

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▲二伯愛車車尾受損。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

貼文一出讓不少網友笑翻，紛紛表示：「是遇到金鋼狼嗎」、「該找優秀駕駛能力的員工」、「你們家的車都好歹命」、「沒事，馬上接個板金業配」，有人則大讚蔡阿嘎、二伯情緒很穩定：「尻成這樣還能一起拍照。」

蔡阿嘎的愛車「浩克」去年（2024）也曾發生小事故，當時他將車借給員工Saza開，不料在進入他家的停車場時，擦撞到車道轉彎處，車子右半邊因而被刮花，讓Saza一進家門就先向蔡阿嘎下跪。事後蔡阿嘎驗車時，不禁瞪大眼睛苦笑：「浩克變白色的！」但也未多加責怪。

▼蔡阿嘎貼文 。（Facebook／蔡阿嘎）