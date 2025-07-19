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紀卜心重提拉衣領風波　自責打手道歉：做了不良示範

記者王靖淳／綜合報導

網紅紀卜心去年因為逛街時拉衣領看價格的舉動遭炎上，為此她事後透過社群平台發聲道歉，最近她出現在好友小吳的影片中，只見兩人到林口逛outlet，並以自嘲的口吻重提當時的風波，同時也親自在鏡頭前自責打手，重新示範看標價的動作。影片曝光後，再度引發熱議。

▲▼小吳。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

▲紀卜心重提拉衣領看價格風波。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

影片一開始，小吳走進一家精品店後，看中架子上的一件藍色連帽外套，他把它拿起來後對鏡頭展示說道：「這件好可愛！」心動的反應吸引了一旁在逛其他商品的紀卜心，只見她走到小吳旁邊，並用自嘲口吻重提去年拉衣領看價格的爭議。紀卜心坦言當時她一時太過用力，導致不小心做出不當行為，她一邊說著一邊用左手打自己的右手，「小心翼翼地看標價，我們要自我反省，不可以這麼大力！」接著更直接在鏡頭前道歉，「對不起，我做了不良示範。」

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▲▼小吳。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

▲紀卜心在鏡頭前道歉。（圖／翻攝自YouTube／見習網美小吳）

事實上，紀卜心日前曾和小吳一起到日本東京逛outlet，後來一行人進到一家服飾店，她伸手拉了一件長袖T-shirt的領口想要看價錢，然而這一舉動卻被網友認為不妥，影片曝光後在網路上掀起兩派討論。面對爭議延燒，紀卜心事後在社群貼文底下的留言區道歉，同時也解釋，當時拉衣領看價錢的舉動，真的不是故意的，「抱歉以後會注意。」如今重提風波，再度掀起討論。

▲▼紀卜心。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

▲小吳和紀卜心私下有著好交情。（圖／翻攝自Instagram／eatzzz7）

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紀卜心網紅YouTuber小吳

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