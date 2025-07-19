18年前出演〈同手同腳〉MV　温嵐弟弟現狀曝光...一開口全場嚇呆

記者蔡琛儀／台北報導

温嵐今（19日）在Legacy TERA開唱，舉辦「嵐趴踢」，也是她出道26年以來首次在台北舉辦的個人演唱會，今晚温嵐和小她10歲的弟弟温昊溫馨合唱〈同手同腳〉，當年的温昊如今已長成大男孩，還大飆高音一展歌喉，讓在場觀眾都為他歡呼。

▲▼温嵐想到亡父忍不住淚崩。（圖／記者李毓康攝）

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不過唱到歌曲的最後三句時，温嵐一看到螢幕出現去年底過世的父親照片，終於忍不住情緒當眾落淚，一度哭到唱不下去，和弟弟在台上相擁，隨後她整理心情，開玩笑說原住民都很會唱歌，可惜無法再聽到爸爸的歌聲。

演唱會來到尾聲，壓軸前，温嵐深情演唱〈逆流的淚〉，感性表示：「今天真的很謝謝大家來參加我的生日趴，因為錢櫃訂不到大包廂，只好訂Legacy Tera來辦！」她本人也是七月寶寶，今天現場還送出Labubu公仔給最靠近她生日的壽星，與全場合唱生日快樂歌及經典歌〈祝我生日快樂〉，把整晚氛圍推向溫暖高潮。

▲▼温嵐 與弟弟在台上合唱〈同手同腳〉。（圖／記者李毓康攝）

此外，今天演唱會尾聲，温嵐唱到對唱代表作〈屋頂〉時，還走下台與歌迷近距離互動，選了一位和她一樣戴著紅色棒球帽的男子對唱，最後才介紹「這是雷諾」，原來就是温嵐男友，瞬間閃度破表。