楊冪狠甩「連3部片翻車」陰影！　新作哭戲被讚：眼淚像刀扎進心裡

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星楊冪在電視劇《長安的荔枝》中飾演「李善德夫人」，精湛的演技與內斂的哭戲被譽為是作品最大亮點之一。該片導演兼男主角大鵬特地發長文誇讚楊冪表現到位，知名製作人于正也不吝讚美，感性表示「楊冪的淚光一閃，我們幾個全都哭了。」也有觀眾看得心碎直呼「楊冪的眼淚像一把刀，扎進了心裡」。

▲楊冪。（圖／翻攝自楊冪微博）

此前，楊冪在2024年一口氣推出三部作品，想從流量女星力拼轉型為實力派，共上線了《哈爾濱一九四四》、《狐妖小紅娘》、《沒有一頓火鍋解決不了的事》3部電影，可惜票房與評價皆不理想後，楊冪的口碑、事業一度陷入低潮。今年她在《醬園弄》中與影后章子怡同台飆戲，飾演王許梅一角，被觀眾讚譽為是片中唯一一位角色塑造完整的配角，連同《長安的荔枝》兩部配角作品，成功為她扳回一城。

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▲楊冪。（圖／翻攝自楊冪微博）

于正看完《長安的荔枝》後，也盛讚這部片的導演大鵬，身兼導演、編劇與演員三職，堪稱全才，難得可貴。而談到多年前曾合作的楊冪，他毫不掩飾內心的感動：「她完全跳脫以往角色，演得太好了！」有粉絲留言希望兩人能再次攜手創作，于正也親自回覆：「我也想，我努力。」讓粉絲充滿期待。