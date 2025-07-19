LE SSERAFIM九份逛街「竟遇到成員親媽」　櫻花嚇壞：喔，我媽欸？

記者吳睿慈／台北報導

南韓人氣女團LE SSERAFIM於19、20日兩天在林口體育館開唱，演唱會來到第一天，5人帶來精彩演出，稱讚粉絲反應超熱情，她們難得來到台灣開唱，趁著行程空檔期間前往九份逛街，爆笑的是，成員竟巧遇宮脇咲良的母親，櫻花母沒告訴女兒要在台灣觀光，令宮脇咲良當場驚呆直呼「喔？媽媽欸！」笑翻所有人。

▲LE SSERAFIM來台逛九份，竟遇到宮脇咲良媽媽。（圖／讀者提供）



LE SSERAFIM於19日演唱會上一連帶來多首歌曲，她們特地走向延伸舞台，與粉絲更近距離接觸，成員嘴甜表示「我們剛剛有更靠近大家一些，你們喜歡嗎？」台下給予熱情歡呼聲，她們才露出滿意的表情並回答「太好了」。

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▲LE SSERAFIM連續兩天週末在台開唱。（圖／讀者提供）



這趟來台，LE SSERAFIM難得有空閒時間，於是成員們相約去九份旅行，拍美照、看風景還吃了美食，她們大讚「芋圓超好吃」，爭相表示「冰是用芋頭做的搭配紅豆真的非常好吃」。有趣的是，允眞跟中村逛得正開心的時候竟巧遇宮脇咲良媽媽。

▲成員在九份遇到宮脇咲良媽媽超驚訝。（圖／翻攝自Instagram／39saku_chan）



宮脇咲良笑喊：「真的是很偶然地見面，我媽沒有聯絡我，她只有說會來看演唱會，所以我就以為真的只是單純來（台灣）看演唱會。」成員倆在九份巧遇櫻花媽媽，還重現當下巧遇的狀況，她們驚呆地喊著對方「喔？櫻花媽媽！」櫻花還重演一次成員的反應，接著喊「喔，媽媽欸？」她同時笑虧母親「看來是有好好地享受旅行、玩得滿愉快」。

除了逛九份，LE SSERAFIM還去放了天燈，「聽說如果天燈掉下來願望無法實現，但是我們的天燈真的飛得很高」，她們笑喊「天燈飛一飛就發現它開始慢慢往下墜了，於是那時候開始我們就把眼睛閉上了」，結論就是願望會實現，分享來台玩耍的TMI。