啦啦隊小許瑋甯「痛到趴地掛急診」　發聲報平安身體狀況曝光

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊成員謝凱蒂有「小許瑋甯」的封號，平時會透過社群記錄生活的她，昨（18）日在Threads曬出一張看診照，透露自己因身體不適，獨自一人去醫院掛急診。貼文一出。立刻湧入大批粉絲留言關心。

▲謝凱蒂是中信兄弟啦啦隊員。（圖／翻攝自Instagram／imkatyhsieh）

謝凱蒂昨（18）日透露自己在半夜時因疼痛難耐、獨自前往急診就醫。她感嘆，人生中最難熬的不是病痛本身，而是在深夜痛到趴倒在地上時，還必須一個人撐起身體去掛急診，為此她形容，這樣的孤獨感已達到4顆星的等級，「人生最難熬的，不是病痛本身，是半夜身體不適、痛到趴在地上，卻還得自己去掛急診。孤獨感指數★★★★☆。」

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▲謝凱蒂掛急診。（圖／翻攝自Threads／imkatyhsieh）

雖然目前狀況已無大礙，謝凱蒂也在貼文底下留言，向大家報平安，表示「謝謝大家的關心，現在平安已無大礙」，讓粉絲稍微安心。不過她也坦言內心仍有一絲恐懼，表示若未來真的需要手術、甚至是生小孩，卻沒有人陪伴在側，她可能會因此在醫院放聲大哭，「如果未來要手術開刀甚至生小孩都沒人陪，我應該才會在醫院放聲大哭。」