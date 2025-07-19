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當大師遇見巨星！侯孝賢3坎城片登場《最好的時光》助舒淇金馬封后

記者黃庠棻／台北報導

2025桃園電影節隆重推出「大師與巨星」單元，向他們的「遇見」致上最高敬意，以無比崇敬的姿態，獻給華語電影史上兩組劃時代的靈魂搭檔「李行與鄧麗君」、「侯孝賢與舒淇」。桃園電影節精選六部影史經典，從70年代健康寫實電影，到千禧年後國際影壇大放異彩，讓觀眾一次感受半世紀以來，大師與巨星共同締造的鏗鏘動人影像樂章。

▲2025桃園電影節「大師巨星」單元包含「李行與鄧麗君」、「侯孝賢與舒淇」。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

▲2025桃園電影節「大師巨星」單元包含「李行與鄧麗君」。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

今年正逢李行導演辭世五年，鄧麗君逝世三十年。「大師與巨星」之李行與鄧麗君單元，精選《小城故事》、《原鄉人》、《彩雲飛》三部經典數位修復作品重現大銀幕。《小城故事》李行獨排眾議請來香港搖滾歌手鍾鎮濤，剪去長髮以小平頭造型演出台灣青年，搭配玉女林鳳嬌，一舉斬獲1979年金馬獎最佳劇情片、女主角、原著劇本獎、最佳童星獎。

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▲2025桃園電影節「大師巨星」單元包含「李行與鄧麗君」、「侯孝賢與舒淇」。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

▲2025桃園電影節「大師巨星」單元包含「李行與鄧麗君」。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

《原鄉人》改編作家鍾理和真實故事，秦漢與林鳳嬌演繹客家兒女追求自由婚姻的勇敢與堅忍，獲得1981年金馬獎最佳原創電影歌曲、童星獎；《彩雲飛》開創瓊瑤文藝片黃金年代，金馬獎終身成就獎女星甄珍一人分飾兩角，李行在片中展現大量夢幻浪漫的鏡頭語言，每幀影像都如詩如畫，獲得1973年金馬獎最佳彩色影片美術設計。

▲2025桃園電影節「大師巨星」單元包含「李行與鄧麗君」、「侯孝賢與舒淇」。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

▲2025桃園電影節「大師巨星」單元包含「李行與鄧麗君」。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

值得一提的是，此次放映《小城故事》、《原鄉人》兩片都將以「客語版」呈現，今年剛完成數位修復的《小城故事》，更將在2025桃園電影節作世界首映，該片客語版為客家公共傳播基金會、國家電影及視聽文化中心今年共同修復完成。

《小城故事》片中演員李烈當年的嬌俏模樣，也將在46年後重現大銀幕。李烈與朱延平導演、周揚明製片，以及國家影視廳中心董事長褚明仁都將受邀出席《小城故事》映後專題講座，暢談「大師巨星：李行與鄧麗君」。

▲2025桃園電影節「大師巨星」單元包含「李行與鄧麗君」、「侯孝賢與舒淇」。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

▲2025桃園電影節「大師巨星」單元包含「李行與鄧麗君」。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

台灣電影教父李行、第32屆金馬獎終身成就獎得主，一生執導逾七十載，曾獲三次金馬獎最佳導演、七次金馬獎最佳劇情片殊榮，從60年代台語電影到70年代健康寫實，再到瓊瑤文藝，在每個時代都用鏡頭捕捉社會百態與人性溫度，傳遞出最深刻的人文風景。

在李行的電影作品中，男女主角各不相同，只有「永遠的天后」鄧麗君是不變的主題曲絕佳搭檔，從《彩雲飛》、《小城故事》到《原鄉人》，她輕柔婉轉的歌聲，將旋律結合電影裡的溫柔與真情，從台灣出發，昇華成為全球華人共同記憶。當李行遇見鄧麗君，一個用畫面拍出時代，一個用聲音唱出靈魂，他們不只是導演與天后的合作，更是影史長河中互放的璀璨光亮。

▲2025桃園電影節「大師巨星」單元包含「李行與鄧麗君」、「侯孝賢與舒淇」。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

▲2025桃園電影節「大師巨星」單元包含「李行與鄧麗君」。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

「大師與巨星」之侯孝賢與舒淇單元，則選出兩人三度合作的《千禧曼波》、《最好的時光》與《刺客聶隱娘》，三部曾在國際影展大放異彩的精彩傑作。舒淇與侯孝賢初次合作於2001年《千禧曼波》，侯孝賢結合新世紀迷幻色彩，襯托出舒淇的狂放不羈現代性格之美，獲得坎城影展技術大獎。

▲2025桃園電影節「大師巨星」單元包含「李行與鄧麗君」、「侯孝賢與舒淇」。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

▲2025桃園電影節「大師巨星」單元包含「侯孝賢與舒淇」。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

2005年《最好的時光》更以三段跨時代愛情故事，讓舒淇有如穿梭時光隧道，展現千變萬化的女性面貌，一舉將她推上金馬獎影后寶座；2015年《刺客聶隱娘》侯孝賢籌備多年心血結晶終於化為影像，舒淇就是侯孝賢詩意古風畫面中的字字句句，是他的影像哲學中最動人的句點，侯孝賢也因此獲得坎城影展、金馬獎雙料最佳導演肯定。

▲2025桃園電影節「大師巨星」單元包含「李行與鄧麗君」、「侯孝賢與舒淇」。（圖／中影提供）

▲2025桃園電影節「大師巨星」單元包含「侯孝賢與舒淇」。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

第57屆金馬獎終身成就獎得主侯孝賢，曾獲三次金馬獎最佳導演獎，以及威尼斯影展金獅獎、坎城影展評審團獎。從80年代掀起台灣新電影狂潮，侯孝賢一直是「台灣新電影」領軍人物之一。舒淇則是華人世界第三位取得「四大滿貫（坎城影展、威尼斯影展、柏林影展、奧斯卡獎）」評審資格的重量級女星。

▲2025桃園電影節「大師巨星」單元包含「李行與鄧麗君」、「侯孝賢與舒淇」。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

▲2025桃園電影節「大師巨星」單元包含「侯孝賢與舒淇」。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

兩人在千禧年相遇，當侯孝賢的鏡頭凝視舒淇，是《最好的時光》第二段故事中不需言語卻深刻的共鳴，也是《千禧曼波》浮華背後的靜謐，是在霓虹與塵光中仍願相信愛情的眼神，更是《刺客聶隱娘》中女主角冷峻深沉的悲傷與重生。

侯孝賢成就了舒淇從大明星到演員的昇華之路，舒淇也完整了侯孝賢影像宇宙之中的每個節奏與呼吸，這是導演與演員最深沉的信任，是藝術與靈魂最完美的重疊。

▲2025桃園電影節「大師巨星」單元包含「李行與鄧麗君」、「侯孝賢與舒淇」。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

▲2025桃園電影節「大師巨星」單元包含「侯孝賢與舒淇」。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

第12屆桃園電影節將於8月22日至9月4日，將在中壢SBC 星橋國際影城、桃園統領威秀影城，以及中壢光影電影館，展開為期14天接力放映。本屆桃園電影節以「遇見」為主題，從自身與群體出發，與人們、與生活、與故事、與夢想、與電影相遇，邀請觀眾一起走進關於命運、關係與轉折的影像旅程。

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侯孝賢舒淇李行鄧麗君

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