汪東城熱戀1年想婚「才發現自己是小王」　崩潰首曝情傷：新郎不是我

記者張筱涵／綜合報導

藝人汪東城近日在直播中遭網友提問「為什麼不結婚」，一開始輕鬆應對，卻越講越感性，情緒激動地自曝過往戀情受創，不僅被對方拒婚，甚至發現自己竟是第三者，讓人震驚。

▲汪東城曾有過想要結婚的對象，但1年後發現自己是小三，且對方要跟別人結婚。（圖／翻攝自微博）



汪東城直播中無奈表示：「我也想結婚啊，但首先要有對象，曾經我真的有一個很想結婚的對象，但他不想跟我結婚，最後還跟別人結婚了，那我能怎麼辦？」語氣中充滿遺憾與無奈，進而補充，結婚畢竟是兩個人的事，不是自己一廂情願就能成真，「你這麼問並不冒昧，只是讓我有點淡淡的憂傷。」

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隨後，汪東城情緒更顯激動，自揭曾在一段異地戀中全情投入，每天與對方視訊、聊天，卻在一年後察覺對方態度轉變：「然後就這樣子……就這樣子……漸行漸遠，莫名其妙地，然後突然那麼一瞬間，啊？才發現他要結婚了，而新郎不是我。」

談到最後，汪東城語帶幽默又無奈地說：「你們為什麼要問這麼尷尬的問題？這麼難過的往事我從來沒說過，還真不知道有沒有講過。不是我不結婚，也不是我不想結婚，是這種事講究緣分，不是你想就能實現，好嗎？」