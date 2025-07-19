李怡貞爆正宮爸「想找人揍啦啦隊小三」　再掀驚人內幕

記者王靖淳／綜合報導

律師李怡貞日前上節目爆料，一名啦啦隊女神介入已婚富商婚姻還懷孕，線索曝光後引發網友留言討論，最近她上節目《震震有詞》談論此事，同時也透露正宮的爸爸對此事很憤怒，每次開庭時都會問她能不能找人去揍小三。

▲李怡貞談論啦啦隊小三事件。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

談到啦啦隊女孩介入富商婚姻事件，李怡貞在節目中強調婚姻案件與侵害配偶權案件早就都結束了，並否認網路上流傳「用爆料手段逼對方就範」的說法。她指出，案發當時正宮對小三的行為極為憤怒，認為年輕女子插足婚姻後再藉機上位的風氣非常不可取，但李怡貞勸她冷靜，因為案件重點在於財產分配與孩子未來的保障，而非單純的情緒抒發。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李怡貞進一步指出，當時在協商過程中，雙方並未簽保密協議，是因為對方同意正宮撤銷侵害配偶權訴訟，而離婚案部分，雖然對方希望加入保密條款，但正宮並未妥協，因此未有任何私下協議。她也坦言，自己在節目中談論此事時，原本沒想到會引發這個大的關注，後來大家開始猜是誰，甚至質疑她是不是在唬爛，但她始終未證實與案件相關的資料。

▲李怡貞透露正宮爸爸很憤怒。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

對於節目播出後延燒的風波，李怡貞透露，過去在蒐證的過程中，曾因想要讓對方正視問題，因此刻意透過不繳裁判費的方式，引起注意。她也坦言，當時正宮的爸爸對於女兒遭遇這樣的事感到很憤怒，所以每次去開庭，正宮的爸爸都會問她，可不可以叫人去打小三。