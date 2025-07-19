白種元又出事！　YT影片自爆涉嫌「違法進口」　遭檢舉政府開查

記者黃皓瑋／綜合報導

58歲的南韓知名企業家、廚師白種元（백종원），近來受各種爭議風波影響，宣佈全面暫停演藝活動。不料一波未平一波又起，他日前傳出遭檢舉違法進口烹飪設備，正受到政府機關調查，然而事件起因竟是他自己在YouTube影片中說溜嘴。

▲白種元又被捲入爭議事件中。（圖／CFP）



白種元去年（2024）8月時，在個人YouTube頻道上傳影片，為即將舉行的禮山啤酒節做宣傳。影片中他也展示了自己從土耳其進口的大型燒烤設備，並自爆事前請人將電力裝置給拆掉：「（有電力裝置的話）過海關會很麻煩，有很多流程要跑。」

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據外媒《體育趨勢》報導，此番言論一出，讓白種元被懷疑為了逃避通關流程，將燒烤設備在沒有馬達、電力裝置的狀態下進口，等回到南韓再重新組裝，有不少人因而向相關政府機關檢舉，投訴白種元違反《進口食品法》、《食品衛生法》。目前相關檢舉已經通過南韓食藥處的審理，並移送偵查機關調查。

▲白種元在影片中自曝請人把電力裝置拆下來。（圖／翻攝自YouTube／백종원 PAIK JONG WON）



其實，白種元近期有不少案件纏身，除了涉嫌違法進口烹飪設備外，他和他創辦的料理集團「The Born Korea」，也因涉嫌違反《農地法》、《食品標示廣告法》、《原產地標示法》、《食品衛生法》等，正在接受調查當中，據傳目前調查中的案件，總計有18件之多。