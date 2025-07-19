高嘉瑜「換穿薔薔超辣戰服」！蜜大腿被看光：褲子太短了 全場驚艷

記者潘慧中／綜合報導

高嘉瑜最近在《女人我最大》和薔薔（林嘉凌）交換穿彼此的衣服，結果一換穿對方的超辣短褲和高跟鞋後，她頓時變得超彆扭，「有點困難，感覺像三寸金蓮一樣」，還需要別人攙扶才能走出場。

▲薔薔和高嘉瑜互換衣服。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



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畫面中，可以看到高嘉瑜上半身雖然是普通的白衣服配黑外套，但下半身難得穿了超短褲，辣露蜜大腿之外，還搭配白襪和粉色高跟涼鞋，和平常的造型截然不同。

▲高嘉瑜穿了薔薔的激短褲。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



造型師李明川直言，高嘉瑜的新造型讓他很驚訝，「沒想到委員可以有青春俏麗的感覺。」然而，高嘉瑜還是覺得褲子太短了。只不過看到薔薔眼裡，她認為高嘉瑜的腿其實很漂亮，「為什麼不敢露？」

▲薔薔稱讚高嘉瑜的腿其實很漂亮。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）



薔薔則是穿了保守的粉色系西裝外套和西裝長褲，全身包緊緊，讓她忍不住抱怨「這件褲子有夠醜」，造型師李明川看了也直言健康膚色的她穿粉紅色的服裝其實有風險，容易影響到整體氣色。

▲▼薔薔狂嫌高嘉瑜的長褲。（圖／翻攝自YouTube／女人我最大）

