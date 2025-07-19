一線男歌手「上酒店癖好太怪」！7小姐全告狀 真實身分5線索被起底

記者潘慧中／綜合報導

資深狗仔葛斯齊最近上《11點熱吵店》爆料一線男歌手上酒店的特殊癖好，「其實這個男星他很多癖好，只是這一次特別怪」，怪到7個酒店小姐全來跟他告狀！

▲該男星和陳綺貞同期。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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該男歌手通常都從酒店後門進出，最喜歡的酒店小姐有次無法坐檯時，他就一口氣點了7個女生，每個女孩大約都坐15分鐘就換下一個。當天最怪的是，他拿出隨身攜帶的掌上型藍牙喇叭後，便開始放交響樂。

▲▼總共有7個酒店小姐跟葛斯齊告狀。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



接著，每個酒店小姐必須要在一首大約10分鐘長的樂曲時間內，喝完公杯一半的威士忌，「當我們聽完這首歌之後，妳一定要跟我敬完這杯。」一喝完，他就會請對方出去再輪下一位。

▲▼該男星要求女孩們要在交響樂演奏期間喝完半杯威士忌。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



關於該男星的真實身分，葛斯齊給出了5個線索，分別是和陳綺貞同期、一線中的一線、資深歌手、曾因男女之事上過很大的新聞、喜歡氣質好的女生。

▲▼該男星是天王級的歌手。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



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